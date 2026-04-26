Терроризирует весь мир: Украина в ООН призвала Россию вернуть Запорожскую АЭС

Россия стала первым в истории государством, которое захватило действующую атомную электростанцию – Запорожскую АЭС. Использование военной силы и проложающийся контроль оккупантов над крупнейшей АЭС в Европе подвергает опасности не только Украину, но и всю Европу.

Видео дня

Агрессор должен немедленно прекратить ядерный террор, вернуть ЗАЭС Украине и обеспечить ее безопасность согласно стандартам МАГАТЭ, а государствам-членам ООН пора наконец наказать государство-террориста, введя санкции против ядерной энергетики РФ. Об этом в речи по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС сказал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник.

Россия должна вернуть ЗАЭС и ответить за ядерный террор мира

В речи по случаю 40 годовщины аварии на ЧАЭС Мельник сосредоточил внимание на еще одной угрозе, которая продолжается прямо сейчас – и имеет все шансы "превзойти" страшные последствия событий весны 1986 года: оккупации Россией Запорожской АЭС .

Агрессор должен немедленно убраться вместе со своими войсками с этого стратегического объекта, чтобы его безопасность согласно стандартам МАГАТЭ была обеспечена, а мир не жил в ожидании новой ядерной катастрофы, которой подвергает человечество Россия.

"Этот ядерный шантаж должен закончиться. Россия должна немедленно и безоговорочно вернуть станцию Украине и обеспечить ее безопасность в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Государства-члены ООН должны перестать отводить взгляд и наконец ввести скоординированные санкции против российской ядерной энергетической отрасли", – сказал украинский дипломат.

Мельник напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия, кроме ЗАЭС, захватила еще и Чернобыльскую атомную электростанцию. Там, как и на ЗАЭС, оккупанты использовали войска, чего до россиян не додумалось сделать ни одно государство-агрессор в мире.

Мельник отметил, что в свое время Россия захватила еще один ядерный объект – ту самую Чернобыльскую АЭС. После нее российские войска обстреливали, а затем захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию в городе Энерегодар Запорожской области.

И если из Чернобыля оккупанты вынуждены были бежать, то на ЗАЭС, превращенной ими в де-факто военную базу, захватчики и "специалисты" "Росатома" сидят вот уже пятый год, периодически подводя объект на грань катастрофы.

"Впервые в истории одна страна незаконно оккупировала действующую атомную электростанцию, используя вооруженную силу. 1 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая по сей день остается под оккупацией как заложник, терроризируя не только Украину, но и все международное сообщество". – напомнил Мельник.

Если международное сообщество наконец решится положить конец российскому террору и введет жесткие санкции против российской атомной промышленности – это и будет тем уроком, который человечество должно было бы извлечь из аварии на ЧАЭС. А также способом остановить новую ядерную катастрофу, которую, как доказал Чернобыль, не остановят границы между государствами.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что эксперты бьют тревогу из-за угроз на ЗАЭС, в Чернобыле и вреда окружающей среде Украины. То, что происходило во время оккупации ЗАЭС в начале марта, специалисты назвали беспрецедентной ядерной опасностью. Ведь энергоблоки ВВЭР-1000, из которых состоит станция и которые проектировались с расчетом на максимальное внешнее воздействие в виде падения легкомоторного самолета, российская военная техника расстреливала практически вплотную. Поэтому повреждение активных зон реакторов из мизерной вероятности превратилось во вполне вероятный страшный сценарий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!