Молодые прокуроры борются за свои спецпенсии: как и кто возвращает космические выплаты в судах

В 2026-м коэффициенты по ограничению пенсий применили к 31,5 тыс. "особых" пенсионеров. Большинство из них – военные и прокуроры, которые не принимали участие в АТО и полномасштабной войне. С самого начала года спецпенсионеры массово подают иски в суды. Как и в прошлом году, все, кто имеет такое желание, коэффициенты может отменить. Ведь практически во всех случаях "служители Фемиды" признают такие ограничения незаконными.

О том, кто и как отменяет ограничения своих пенсий и сколько получают спецпенсионеры

Как ограничивают пенсии "спецпенсионерам"

Минсоц имел возможность исправить ситуацию. Дело в том, что судьи в своих решениях неоднократно отмечали: нельзя ограничивать размер пенсий постановлением правительства, а не законом. Кроме того, также нельзя вводить отдельные ограничения в законе о бюджете, ведь это создает противоречия в законодательстве.

Ограничение спецпенсий предусмотрено в законе о бюджете, но при этом сами коэффициенты приняты отдельным постановлением правительства. На уровне правительства можно было принять решение о внесении коэффициентов в закон о бюджете. В идеале же Рада могла изменить закон о прокуратуре (изменения разработали и пока приняли только в первом чтении).

Итак, по состоянию на начало февраля уже около 11 спецпенсионеров успели отменить ограничения своих выплат. Здесь следует учитывать, что количество решений будет расти в разы ежедневно, потому что на их принятие обычно необходимо несколько месяцев.

"Учитывая неоднократно изложенную Конституционным судом Украины юридическую позицию относительно того, что законом о госбюджете нельзя вносить изменения в другие законы, останавливать их действие или отменять их, поскольку по объективным причинам это создает противоречия в законодательстве, и как следствие отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина. В случае необходимости приостановления действия законов, внесения в них изменений и дополнений, признания их недействительными должны использоваться отдельные законы", – говорится в решении суда по делу 460/484/26.

Одним из первых ограничение своей пенсии отменил Алексей Денисюк, который до 2024-го возглавлял один из департаментов Офиса генпрокурора. Иск против ПФУ правоохранитель подал еще 13 января 2026-го. А уже 3 февраля 2026-го Ривненский окружной админсуд принял решение его удовлетворить.

Его пенсию подняли до 76,5 тыс. грн в месяц. Хотя из-за коэффициентов он должен был получать 36,7 тыс. грн в месяц. Денисюк, в отличие от многих своих коллег, на пенсию действительно заработал – он работал в органах прокуратуры с 1991-го, а уволился в 2024-м.

"При проведении перерасчета пенсии с 1 января 2026 года ответчиком ограничен максимальный размер пенсии суммой 36716,23 грн в связи с применением коэффициентов в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1778 от 30 декабря 2025 года... Письмом от 8 января 2026 года ответчик сообщил об отсутствии оснований для проведения перерасчета пенсии и указывает на правильность проведенного перерасчета пенсии истца. Истец считает такие действия ответчика противоправными, просит иск удовлетворить полностью", – говорится в материалах дела.

В прошлом году массово отменяли ограничения пенсий: ситуация повторится

В прошлом году постановление Кабмина об ограничении пенсий коэффициентами упоминалось в 15,8 тыс. решений. Стоит отметить, что в некоторых случаях дело одного пенсионера фигурирует в нескольких решениях (например, в административном и апелляционном судах).

Однако точно можно утверждать, что львиная доля спецпенсионеров ограничения своих пенсий отменила в суде. Поэтому в целом идея пересмотреть пенсии через постановление правительства оказалась провальной, однако это никак не повлияло на решение продолжить это же решение уже и в 2026-м.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, составили 9,9 млн грн.

И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составила 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Значительно больше повезло бывшему нардепу Виктору Чумаку. Размер его пенсии должны увеличить в 4,7 раза, до 240,9 тыс. грн. В 2025-м Чумаку, как и всем спецпенсионерам, которые не принимали участия в защите Украины от российской агрессии, ограничили размер выплат.

В некоторых случаях размер пенсии в разы превышает действующие зарплаты прокуроров, хотя ни одна норма закона ни в действующих, ни в прежних нормах законодательства не предусмотрели пенсии, размеры которых превышают зарплату. Например, руководитель Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры Егор Швыдкий задекларировал за прошлый год зарплату в 111,6 тыс. грн. А бывший сотрудник этой прокуратуры Андрей Саханов получает 251,7 тыс. грн пенсии.

Отменил ограничение своей пенсии и молодой пенсионер, бывший глава Николаевской прокуратуры Дмитрий Казак. OBOZ.UA первый написал об этом прокуроре, который уже после выезда за границу смог поднять свою выплату. Эта новость вызвала значительный резонанс. Его пенсия – 156,7 тыс. грн.

Дмитрий Казак был одним из самых молодых областных прокуроров в Украине. В 31 год он возглавил Закарпатскую областную прокуратуру (приказ уже бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой). А в 2022-м до начала 2024-го он возглавлял Николаевскую областную прокуратуру.

Кстати, пенсию Казаку ограничили и в 2026-м. И он снова подал иск в ПФУ с тем, чтобы отменить коэффициенты и в этом году. И, вероятно, коэффициенты снова отменят.

Подробнее о перечне самых молодых прокуроров с неограниченными пенсиями, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.