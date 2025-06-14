Назван самый богатый пенсионер среди прокуроров: получил инвалидность "вследствие войны" еще до ее начала и шокировал космической выплатой

Едва ли не самый богатый прокурор на пенсии живет в Одесской области – его пенсия сейчас значительно выше, чем зарплата даже генерального прокурора. Когда-то Андрей Саханов работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре (был военным прокурором), но уже 15 лет получает пенсию. Украинские прокуроры – привилегированная категория с особыми правами. Поэтому пенсию Саханов начал получать с 40 лет.

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В отличие от простых украинцев, которые на заслуженном отдыхе получают менее 29% от привычной зарплаты, прокуроры раньше получали на пенсии 90% зарплаты, а сейчас – 60%. Однако даже среди привилегированных прокуроров Саханов занимает особое место.

Он получает от ПФУ в разы больше, чем официально зарабатывает любой из его работающих коллег. Например, руководитель Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры Егор Швыдкий задекларировал за прошлый год зарплату в 111,6 тыс. грн. А Саханов, который работал в этой прокуратуре, получает 251,7 тыс. грн пенсии.

Собеседники в ПФУ говорят: "Теоретически это невозможно, но наши суды могут все", однако при этом такая выплата – законная. Саханов сейчас получает пенсию, размер которой составляет более 220% зарплаты действующего руководителя его прокуратуры. Это уникальная ситуация.

OBOZ.UA выяснил, как Андрей Саханов получил едва ли не самую большую прокурорскую пенсию и кто помог бывшему силовику иметь по-настоящему безбедную старость.

Прокурор Саханов и его многочисленные суды

Имея более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга лет – более 22 лет), Андрей Саханов вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2010-м. 40-летний правоохранитель получил пенсию в размере 90% зарплаты – воспользовался нормами закона "О прокуратуре".

Проследить за пенсионным делом Саханова удалось благодаря материалам в Едином реестре судебных решений. Прокурор много судился с ПФУ. В деле № 495/9211/16-а от 2016 года есть упоминание о размере зарплаты для расчета денежного обеспечения прокурора – тогда речь шла о 18,5 тыс. грн.

"Согласно справке военной прокуратуры Южного региона Украины № 18-126 вых-16 от 26.07.2016 года, денежное обеспечение подполковника юстиции Андрея Саханова со всеми надбавками и доплатами по состоянию на 15.12.2015 года составляет 18 490,88 грн", – говорится в материалах.

Однако прокурор в суде (дело № 420/5553/19) добился, чтобы денежное обеспечение, от которого зависит его пенсия, провели с учетом должностного оклада, оклада за воинское звание, надбавки за службу в условиях режимных ограничений, надбавки за выполнение особо важных заданий, месячной премии в размере 40% денежного обеспечения, 1/12 материальной помощи на оздоровление, 1/12 материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. А еще надбавки ОУП и индексации.

Важно: все эти надбавки, доплаты были предусмотрены законом. Некоторые из них уже не применяют, но пенсионное законодательство накопило такое количество гарантий для прокурора, что это фактически создало аномальную возможность для силовика – получать пенсию в разы больше фактической зарплаты на его должности.

Через несколько лет он снова обратился в суд и на этот раз потребовал перерасчета своей пенсии по другому закону. Вместо 90% зарплаты прокурора он попросил перевести его на пенсию по инвалидности (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц").

Возможно, для того, чтобы избежать ограничения размера пенсии (потому что это труднее сделать с военными пенсиями). Саханов работал военным прокурором, поэтому имел право также претендовать и на военную пенсию (хотя находился в вертикали прокуратуры).

В результате он получил 80% суммы денежного обеспечения. Однако то, как посчитали это денежное обеспечение, поражает. Получилась сумма, которая значительно превышает реальную зарплату военного прокурора – пенсию установили на уровне 251 170,99 грн. Причем в эту сумму входят 50 тыс. 56 грн, которые прокурор получает в соответствии с постановлением "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Перерасчет провели задним числом, а за период с 18.10.2023 по 30.09.2024 Пенсионный фонд заставили доплатить 2 459 522 грн. То есть пенсия бывшего прокурора выросла примерно на 200 тыс. грн (из расчета недоплаченной суммы). Доплату установили судом, однако из-за нехватки средств в бюджете их все еще не выплатили уникальному пенсионеру. Однако и здесь он нашел решение – обратился в суд и получил отдельное решение о необходимости выплатить ему эту сумму. И как только на счет ПФУ в Одесской области поступят средства, Саханов станет на 2,5 млн грн богаче.

С 1 января 2025-го Саханову, как и всем специальным пенсионерам (кроме ветеранов полномасштабной войны и АТО), урезали пенсию из-за введения специальных коэффициентов до 51 560,3 грн. Но бывший прокурор уже успел обратиться в суд и отменить это ограничение.

Чем занимается один из самых богатых прокуроров Украины

Андрей Саханов имеет адвокатскую лицензию, которую получил еще в 2011-м. Представители ПФУ, а также юристы, с которыми общался OBOZ.UA, утверждают, что выигранные дела Саханова против ПФУ – показательные. Он извлек из несовершенного пенсионного законодательства максимум. Десятилетиями популистская власть принимала законы, которые предоставляли пенсионерам особые гарантии. Саханов умело ими воспользовался.

Причем здесь речь не идет даже о каком-то особом влиянии на судей – бывший прокурор выигрывал суды разных инстанций, и каждый раз подтверждал свою правоту. Единственное "пятно" в пенсионном деле Саханова – его инвалидность второй группы. Он якобы получил ее "в результате войны", но за несколько лет до того, как в Украине началась война (то есть еще до 2014-го).

OBOZ.UA несколько раз звонил на номер Андрея Саханова, однако экс-прокурор ни разу нам не ответил. Также мы отправили ему сообщение с просьбой объяснить, как он смог получить пенсию, размер которой значительно выше зарплаты действующего военного прокурора на его должности. Вопрос Саханов проигнорировал (хотя, судя по данным сервиса Getcontact, он проверял номер журналиста, с которого отправлялись сообщения).

Кстати, еще несколько лет назад сын Саханова работал секретарем судебного заседания в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области. В своей декларации за 2023-й сын бывшего прокурора указал свою зарплату, пенсию матери (10,8 тыс. грн в месяц), подарок от отца. Единственный источник дохода семьи, который не внесли в декларацию, – пенсия отца. В декларации указано, что "член семьи не предоставил информацию". Кажется, бывший прокурор понимает, что размер его выплаты может шокировать всех, кто ознакомится с декларацией сына.

OBOZ.UA не утверждает, что Саханов каким-то образом нарушил закон, отсудив такую пенсию. Но его кейс – иллюстрация огромной несправедливости, которую создает украинская пенсионная система в том виде, в каком она существует. Пока абсолютное большинство пенсионеров получают пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума (то есть находятся за чертой бедности), а демобилизованные ветераны даже с инвалидностью получают около 15 тыс. грн, существуют "особые прокуроры", которые имеют инвалидность "вследствие войны" еще до начала войны и сейчас ежемесячно получают от ПФУ по 250 тыс. грн.