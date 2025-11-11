Бывший нардеп и прокурор добился пенсию в 240 тыс. грн в месяц: он также отсудил у ПФУ семь миллионов гривен

В Украине тысячи спецпенсионеров в судах добились повышения своих выплат до космических сумм в сотни тысяч гривен. За последние месяцы больше всего повезло бывшему нардепу Виктору Чумаку. Размер его пенсии должны увеличить в 4,7 раза до 240,9 тыс. грн. В этом году Чумаку, как и всем спецпенсионерам, которые не принимали участие в защите Украины от российской агрессии, ограничили размер пенсий.

Чумак это ограничение в суде отменил. О том, как удалось получить одну из самых больших пенсий и отсудить у ПФУ семь миллионов гривен, читайте в материале OBOZ.UA.

Самое важное в тексте:

Виктор Чумак работал заместителем генпрокурора-главным военным прокурором. Его пенсия должна составлять 83% денежного обеспечения на должности, которую он занимал.

Должности главного военного прокурора больше не существует, однако его руководитель, генеральный прокурор, в прошлом году в среднем получал зарплату в 120 тыс. грн. Это вдвое меньше зарплаты Чумака.

Виктор Чумак уверен, что ПФУ нарушал его права, когда отказывался добровольно посчитать пенсию без ограничений размера.

Чумак добился перерасчета задним числом, в результате ПФУ должен ему уже около семи миллионов гривен.

Особые пенсии: кому государство гарантирует безбедную старость

В Украине действующий закон ограничивает размер пенсии 10 прожиточными минимумами. По состоянию на сейчас это 23 610 грн. Пенсионный фонд выплачивает пенсию выше указанной суммы исключительно по решению суда. И такое решение получили уже более 25 тыс. пенсионеров.

Суды настолько массово отменяли ограничения максимальной пенсии, что правительству пришлось искать выход из этой ситуации. Решили в законе о бюджете на 2025-й предусмотреть ограничение сверхбольших пенсий для тех, кто не защищал Украину от российской агрессии. Это ограничение затронуло более 17 тыс. пенсионеров.

Ограничивали пенсии специальными коэффициентами. О том, что введут коэффициенты, объясняя военным положением, говорится в законе о бюджете на этот год. Однако сами коэффициенты предусмотрены постановлением правительства. Суды с этим решением массово не соглашаются.

Чаще всего коэффициенты отменяют, объясняя это тем, что пенсионные права ограничивать постановлением правительства нельзя (некоторые судьи в своих решения, цитируя решение КСУ, отмечают, что ограничивать пенсии нельзя ни постановлением, ни законом).

OBOZ.UA проанализировал четыре тысячи судебных решений по отмене коэффициентов. При том общее количество документов в судебном реестре – более девяти тысяч. Примерно каждый второй спецпенсионер, которому ограничили выплату, обратился в суд и уже получил решение. И абсолютное большинство этих решений – в пользу пенсионеров.

Наибольшую выплату (среди четырех тысяч дел) получил Виктор Чумак, бывший народный депутат, который с сентября 2019-го по январь 2020-го работал главным военным прокурором-заместителем генпрокурора. 29 октября Киевский окружной административный судудовлетворил его иск и признал, что ограничивать пенсию Чумака с помощью коэффициентов – незаконно.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве осуществить перерасчет и выплату пенсии, назначенной в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", без ограничения максимальным ее размером и без применения коэффициентов", – говорится в решении суда.

Поэтому пенсия Чумака должна вырасти с 50 388 грн до 240 950 грн в месяц. Это не самая большая спецпенсия, однако такой размер выплат – большая редкость. Обычно "особым" пенсионерам удается получить пенсию в размере около 90% зарплаты, тогда как обычные украинцы в среднем получают до 30%.

Должность главного военного прокурора, которую занимал Чумак в течение менее пяти месяцев, уже не существует. Главный военный прокурор по совместительству также был заместителем Генпрокурора. И именно справку о зарплате от Офиса генеральной прокуратуры предоставил Чумак для расчета своей пенсии. По состоянию на прошлый год в среднем зарплата генпрокурора до налогообложения составляла около 120 тыс. грн. Это вдвое меньше, чем рассчитанный размер пенсии Чумака.

OBOZ.UA обратился к экс-прокурору с просьбой объяснить, каким образом ему удалось получить такую выплату. Ниже приводим объяснения Виктора Чумака с минимальными сокращениями.

"Свою пенсию я получаю в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" от 9.04.1992г. в редакции 2025 года с толкованиями. Предоставленными решениями конституционного суда 2005, 2008. 2015 годов, которые разъясняют о невозможности ограничения пенсий любыми нормативными актами органов исполнительной власти, а также неконституционности уменьшения уровня пенсии назначенной на момент действия этого закона", – говорится в письменном ответе Чумака, который он предоставил по просьбе OBOZ.UA.

Чумаку назначили 83% от денежного обеспечения Главного военного прокурора, которое состоит из оклада по должности, окладом по воинскому званию генерал-майор юстиции и всеми доплатами и премиями на момент увольнения.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине львиная доля пенсионеров получает выплату, размер которой меньше фактического прожиточного минимума. Средняя пенсия по возрасту по состоянию на октябрь составляет всего 6118 грн. При том до 5 тыс. грн пенсию получает 5,7 млн украинцев. Это 55,8% от общей численности пенсионеров.

Вместе с этим существуют несколько групп "спецпенсионеров" и отдельная группа – судей. Первые – имели право получить пенсию по специальному закону, воспользовались этим законом и через суд сняли ограничения по максимальной выплате. Вторые же – вообще добились того, чтобы их выплату никак не ограничивали.

На вопрос о справедливости такой системы распределения публичных средств Виктор Чумак объяснил: высокая пенсия отражает тяжелую работу спецпенсионеров (нагрузка, уровень ответственности и т.д.).

– "Учитывая то, что так называемые "специальные пенсии" отражают во всем мире уровень оплаты труда на указанных должностях с ненормированным временем труда, высокой степенью психологической и физической нагрузки, а также сверхвысоким уровнем личной ответственности за принятие профессиональных решений – военнослужащих, полицейских, работников СНС, судей, прокуроров, количество которых не превышает 10-15 процентов от общего уровня работающих - такие пенсии назначаются специальными законами законодательными органами с соответствующими уровнем и разм

В разговоре с OBOZ.UA Виктор Чумак отметил, что полную пенсию получал только в течение одного месяца. При этом долг ПФУ перед ним уже составляет около семи миллионов гривен.

"Так же как и решение от 29 октября этого года по первой инстанции не будет рассмотрено до конца года в апелляционном порядке, а значит что и в этом году пенсию мне не выплатят, а в следующем году все придется начинать сначала", – добавил Чумак.

Отметим, действующий закон не предусматривает особой формулы расчета пенсии для ветеранов, которые вернутся с фронта. Уже сейчас те украинцы, которые были мобилизованы до своего 60-летия и имели гражданские специальности и вышли на пенсию уже со статусом ветерана, получают обычные пенсии по общим правилам. Если закон не изменить, такая же ситуация будет для всех защитников. Бюджет ПФУ чрезвычайно ограничен, поэтому средств на увеличение количества "спецпенсионеров" нет.

Подробнее о других спецпенсионерах и о том, кто еще в Украине получает пенсию от 200 тыс. грн, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.