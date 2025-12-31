Один из самых молодых областных прокуроров Украины уволился и уехал в Швецию: он получил пенсию еще до 30-летия и через суд поднял ее до 156 тыс. грн

Николаевский областной прокурор Дмитрий Казак после увольнения, вероятно, уехал в Швецию. Это не помешало ему 15 декабря выиграть суд против ПФУ. Харьковский окружной админсуд признал незаконным ограничение его пенсии коэффициентами, поэтому выплату подняли до 156 тыс. 692 грн в месяц.

Видео дня

Эта пенсия аномально большая даже для Швеции. Притом если в богатой Швеции, куда переехал прокурор с семьей, для пенсии надо работать до 67 лет, то в Украине Казак смог получить выплату еще будучи молодым человеком.

О том, как Дмитрию Казаку удалось выйти на пенсию в 29 лет и поднять свою выплату до космического размера, читайте в материале OBOZ.UA.

Важное:

Дмитрий Казак вышел на пенсию в 29 лет;

в 31 год он возглавил областную прокуратуру;

заработав 10 лет стажа, он смог через суд поднять свою пенсию до более чем 156 тыс. грн;

в 2024-м прокурор уволился, а не позднее мая 2025-го переехал в Швецию;

уже из Швеции он в суде смог отменить ограничения своей пенсии;

в Швеции, куда переехал прокурор, несмотря на высокий уровень жизни, государственную пенсию получают с 63-67 лет (в зависимости от года рождения), а ее средний размер значительно меньше, чем получает украинский прокурор.

Самый молодой прокурор и пенсионер: как Дмитрий Казак стал пенсионером

Дмитрий Казак был одним из самых молодых областных прокуроров в Украине. В 31 год он возглавил Закарпатскую областную прокуратуру (приказ уже бывшего Генпрокурора Ирины Венедиктовой). А с 2022-го до начала 2024-го он возглавлял Николаевскую областную прокуратуру.

Казак не только самый молодой (уже бывший) областной прокурор в Украине, но также один из самых молодых пенсионеров. На "заслуженный отдых" Казак вышел в 2018-м, когда ему было всего 29 лет. Недавно экс-прокурор в суде вернул себе "полную" пенсию – 156 тыс. 692 грн. В 2025-м ее, как и все спецпенсии, урезали, но он в суде добился, чтобы полную выплату восстановили.

Суд относительно своей пенсии Казак выиграл, вероятно, находясь в Швеции. По информации OBOZ.UA, прокурор проживает в этой стране по меньшей мере с мая. После увольнения Казак якобы покинул территории страны.

OBOZ.UA позвонил Дмитрию Казаку на его украинский номер – оказалось, что он им больше не пользуется. "Сейчас этим телефоном Дмитрий Игоревич не владеет", – сообщил мужчина, который не представился по телефону. Он также отказался предоставлять новые контакты молодого пенсионера.

Точно можно утверждать, что в Швеции живет жена прокурора – Рината. Женщина указала об этом в своих соцсетях. Она уехала из родного Харькова еще в начале войны. Рината Казак была политически активной, рассуждала в Instagram о том, что Украине стоит отказаться от "Л/ДНР и Крыма", пока на сообщения жены областного прокурора не обратили внимание СМИ. После этого женщина сменила аккаунт. Теперь она рассказывает о научных конференциях и путешествиях. Пишет преимущественно на русском и английском языках.

Средняя пенсия в богатой Швеции, где поселилась семья Казака, составляет 1973 евро. При этом в Швеции пенсионный возраст поэтапно повышают с 63 до 67 лет. Тогда как прокурор имеет 3152 евро украинской пенсии и получает ее смолоду.

Как прокурору удалось выйти на пенсию смолоду

Казак в 2012-м пришел работать в Деснянскую районную прокуратуру Киева на должность стажера. За 10 лет он построил стремительную карьеру: в разное время возглавлял разные областные прокуратуры. Еще в 2018-м молодой человек, работая заместителем руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5, оформил себе инвалидность.

Прокурорам статус лица с инвалидностью дает возможность иметь особые пенсионные условия. Если обычные прокуроры могут получать пенсию, имея 25 лет стажа, то с инвалидностью достаточно иметь всего 10 лет стажа. Этим и воспользовался Дмитрий Казак и в 2022-м обратился в Пенсионный фонд с требованием заменить его маленькую пенсию по инвалидности на огромную пенсию "по инвалидности прокурора".

ПФУ отказался проводить перерасчет, тогда Казак обратился в суд и выиграл его. Ему назначили пенсию в размере 80% зарплаты со всеми возможными доплатами. При этом посчитали даже те доплаты, которые прокурор не получал. Так, в 2022-м, когда он обратился за пенсией, его среднемесячная зарплата в прокуратуре составляла 124 тыс. 980 грн до налогообложения. А пенсия, которая должна была бы составлять 80% указанной суммы, установлена на уровне 156 тыс. 692 грн.

Кстати, OBOZ.UA уже неоднократно обращал внимание, что при расчете пенсии прокуроры приносят в суды справки из прокуратур, в который указывают зарплаты, размер которых значительно выше, чем их фактический доход. Такую же справку из Николаевской областной прокуратуры принес Дмитрий Казак в Харьковский окружной административный суд. Кстати, на тот момент Казак возглавлял эту прокуратуру.

В Украине до сих пор не изменили правила относительно прокурорских пенсий. В Верховной Раде одобрили законопроект главы профильного комитета Галины Третьяковой №12278 о прокурорских пенсиях только в первом чтении. Впереди – второе. Этот документ предусматривает, что прокуроры не могут выходить на пенсию по выслуге лет, пока они продолжают работать. Кроме того, меняются и правила индексации пенсий.