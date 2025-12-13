Прокурор после 40-летия решил выйти на пенсию: на основе одной справки ПФУ рассчитал ему выплату в размере 219 тыс. грн в месяц

Бывший прокурор Владимир Изотов – один из самых богатых пенсионеров. ПФУ рассчитал ему по решению суда выплату в размере 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней указано, что за пять лет выплаты, кроме оклада и надбавки, составили 9,9 млн грн.

И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет подобных выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составила 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Прокурор и его ранняя пенсия

Владимир Изотов, 44-летний бывший прокурор одного из отделов Александрийской окружной прокуратуры в Кировоградской области, вышел на пенсию еще в 2023-м. Тогда мужчине был 41 год. В прокуратуре он работал с 2003-го, поэтому имел всего 20 лет стажа (если не считать период обучения).

Обычный украинец с таким стажем не сможет вовремя выйти на пенсию: придется работать до 65 лет. А для прокурора этого оказалось вполне достаточно, чтобы суд обязал ПФУ назначить ему космическую пенсию.

OBOZ.UA проанализировал уже более девяти тысяч решений за 2025-й, в которых спецпенсионеры отменяли ограничения по размеру своих пенсий. Речь идет о временных ограничениях (коэффициентах), которые ввели в январе этого года.

Ограничения по размеру своей пенсии отменил и Владимир Изотов. Соответствующее решение принял 5 декабря 2025-го Харьковский окружной административный суд. При этом оказалось, что Изотов, который еще недавно работал прокурором отдела (уволился в 2024-м), по решению суда должен получать пенсию, размер которой больше его зарплаты. Даже доходы генпрокурора меньше, чем пенсия Изотова.

"Как следует из решения №204950010350 от 26.02.2025 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области о перерасчете пенсии истца, копия которого приложена к отзыву, основной размер пенсии истца с 01.03.2025 определен в сумме 219 276,85 грн", – говорится в материалах дела №520/11632/23.

Изотов уволился 17 декабря 2024-го. В среднем за месяц он до налогообложения получал зарплату в размере около 97,1 тыс. грн. Еще в 2023-м он до налогообложения зарабатывал порядка 81,2 тыс. грн.

В суде Изотов настаивал, чтобы к нему применили норму закона, которая уже давно не действует. И суд с таким требованием согласился, позволил Изотову воспользоваться уже отмененными нормами законодательства, потому что якобы, когда Изотов устраивался на работу, он рассчитывал на раннюю высокую пенсию. Поэтому его ожидания обманывать нельзя. И хотя сейчас прокурору нужно иметь не менее 25 лет стажа для пенсии в размере 60% зарплаты, Изотову разрешили применить старую норму закона: ему назначили выплату в размере 90% при наличии стажа в 20 лет.

Если предположить, что пенсию ему бы назначали с его зарплаты в 97,1 тыс. грн, то он бы получал от ПФУ по 87,4 тыс. грн в месяц. Это космическая пенсия, но она значительно меньше, чем выплата Изотова.

В 2023-м Изотов принес в ПФУ справку из Кировоградской областной прокуратуры от 27.02.2023 под №21-38, согласно которой его оклад составлял 60 тыс. грн, а надбавка за выслугу лет (30%) – 18 тыс. грн. В сумме это 78 тыс. грн. Если бы пенсию посчитали из этого, то ежемесячно он получал бы пенсию в размере 70,2 тыс. грн.

Но Изотов дополнительно принес еще одну справку, под №39-21, где указано, что за пять лет, с 2016-го по 2021-й, выплаты (без учета оклада и надбавки) составили 9,9 млн грн. Эти доходы разделили на 60 месяцев, к ним добавили оклад, надбавку. И 90% от этой суммы и является пенсией прокурора. Это 219,2 тыс. грн.

Однако дело в том, что на самом деле эти 9,9 млн грн Изотов не получал. Он всю жизнь проработал прокурором, поэтому ежегодно подавал декларации. За последние пять лет его среднемесячный доход в прокуратуре составлял:

Год Сколько заработал 2016 145 668 2017 309 632 2018 397 930 2019 389 553 2020 501 110 2021 1 083 853 Итого 2 682 078

То есть прокурор принес справку, согласно которой на своей должности за пять лет получил только дополнительных выплат около 9,9 млн грн. Хотя на самом деле за указанный период весь его доход из прокуратуры (и выплаты, и оклад, и надбавки) составил 2,6 млн грн. То есть средняя зарплата за эти пять лет составляет всего 44,7 тыс. грн. И с такого дохода пенсия, казалось бы, не может быть на уровне 219 тыс. грн.

OBOZ.UA обратился за комментарием к Владимиру Изотову. На вопрос, как при такой зарплате ему удалось обязать ПФУ установить такой размер пенсии, прокурор ответил, что это его персональные данные, и заявил, что не дает согласие на распространение информации.

"Начисление пенсии и связанная с этим информация являются конфиденциальными данными лица и подпадают под защиту законодательства о защите персональных данных (Закон Украины "О защите персональных данных" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Я не даю согласия на распространение в отношении меня любой информации относительно моего пенсионного обеспечения и против предоставления комментариев по этому поводу", – ответил бывший прокурор Изотов.

Отметим, что Изотов, получив образование, непрерывно работал в прокуратуре вплоть до момента раннего выхода на пенсию. Он никогда не занимался бизнесом, а источник его доходов – публичные средства. При этом космический размер его пенсии – не персональная информация, а яркий пример перекосов действующей пенсионной системы.

Правительство повторило свою ошибку: почему ограничения не будут работать

С января этого года правительство ввело ограничения спецпенсий (речь идет о постановлении КМУ №1). Это постановление предусматривает, что все выплаты, размер которых превышает 23,6 тыс. грн, должны быть уменьшены на специальные коэффициенты.

Введение коэффициентов предусмотрели в государственном бюджете на 2025-й. При этом сами коэффициенты (суммы и в отношении какой части пенсии применяются) прописали в постановлении правительства №1. Спецпенсионеры массово стали обращаться в суды. И судьи начали отменять применение коэффициентов. Чаще всего с такой формулировкой: Кабмин не имеет права менять условия пенсионного обеспечения, поэтому предусмотренные в постановлении правительства коэффициенты незаконны.

Наверное, правительство ошиблось, когда сами коэффициенты предусмотрело не в законе, а в постановлении. Однако эту ошибку опять повторили: ограничение пенсий снова анонсируют в законе о бюджете, уже на 2026-й, а сами коэффициенты должны прописать отдельным постановлением правительства. И его снова признают незаконным.

И хотя пенсия Владимира Изотова составляет более 219 тыс. грн, на руки он все время получал меньшую сумму (потому что не сразу обжаловал постановление). В следующем году его выплату снова ограничат, уже из-за нового постановления о применении коэффициентов. Однако, вероятно, бывший прокурор так же отменит и очередное ограничение своей выплаты.

В Верховной Раде приняли законопроект главы профильного комитета Галины Третьяковой №12278 о прокурорских пенсиях только в первом чтении. Впереди – второе. Этот документ предусматривает, что прокуроры не могут выходить на заслуженный отдых по выслуге лет, пока они продолжают работать. Кроме того, меняются и правила индексации пенсий. Удастся ли парламенту проголосовать этот документ во втором чтении, неизвестно.

Но на данный момент, по информации OBOZ.UA, достаточного количества голосов в Раде для такого решения нет.