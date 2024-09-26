Активы одного из богатейших людей в РФ конфисковали в пользу Украины: что известно

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации активов Алишера Усманова, включая железорудную продукцию и IT-компанию. Это важный шаг в борьбе с российской агрессией и изъятии имущества лиц, причастных к поддержке Кремля.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых. 25 сентября 2024 года ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к одному из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова и его бизнес-партнерам.

Данное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. По решению ВАКС, в собственность государства перешли два ключевых актива Усманова:

железорудная продукция – объем более 165 тысяч тонн, ориентировочная стоимость которой составляет более 2 миллиардов гривен;

– объем более 165 тысяч тонн, ориентировочная стоимость которой составляет более 2 миллиардов гривен; 100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украина" – IT-компания, ранее находившаяся под контролем Усманова.

Эти активы имеют стратегическое значение и по-прежнему являлись важными элементами бизнес-империи Усманова, связанной с промышленностью и технологиями. Конфискация этих активов – это часть глобальной стратегии по аресту и передаче в собственность государства имущества российских олигархов, поддерживающих агрессивную политику Кремля.

Алишер Усманов, один из богатейших бизнесменов России, в том числе занимает 8-е место в списке российских миллиардеров с состоянием в 14,4 миллиарда долларов. Он основатель группы USM, которая имеет решающее влияние на несколько стратегических отраслей российской экономики, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации и цифровые технологии. Среди подконтрольных компаний Усманова – такие гиганты как "Металлоинвест" и "МегаФон".

Кроме этого, Усманову принадлежит медиаресурс "Коммерсант", открыто поддерживающий прокремлевскую политику и играющий значительную роль в идеологической поддержке действий государства-агрессора. Кроме того, Усманов имеет значительные международные активы, включая недвижимость и инвестиции в Европе и Азии.

Усманов известен своим умением избегать публичных скандалов, однако с началом полномасштабной войны России против Украины он попал под международные санкции, что оказало существенное влияние на его бизнес. Тем не менее, он остается одним из богатейших людей России и сохраняет влияние на ключевые сектора экономики РФ.

Богатых в своем комментарии отметила, что конфискация активов Усманова маленький, но очередной и системный шаг для восстановления справедливости. Она отметила важность того, что средства олигархов, поддерживающих агрессию РФ, должны использоваться для возмещения ущерба, причиненного Украине.

Решение ВАКС пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Впрочем, конфискация такого масштаба является серьезным сигналом не только российским олигархам, но и международному обществу. Это демонстрирует, что Украина системно работает над тем, чтобы заблокировать и конфисковать активы лиц, причастных к финансированию российской агрессии.

Усманов попал под украинские санкции еще в октябре 2022 года и его активы начали арестовывать уже тогда. К примеру, в декабре того же года был наложен арест на 166 тысяч тонн железной руды, принадлежавшей компании Усманова. Ее ориентировочная стоимость тогда оценивалась в 1,8 миллиарда гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения заместителя прокурора Запорожской области Наталии Максименко, которую поймали на взятке в $40 тыс. (свыше 1,6 млн грн). По решению суда Максименко отравится под стражу, но в качестве альтернативы может внести 8 млн грн залога.

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