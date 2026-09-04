Словакия отклонила предложение о продлении санкций против России еще на год – Politico

Словакия отказалась поддержать предложение ЕС продлить на год индивидуальные санкции против России. Срок действия действующего пакета ограничений истекает, а для его продления требуется единодушная поддержка всех стран Евросоюза.

Видео дня

Теперь дипломаты ЕС должны согласовать дальнейшую судьбу санкций до истечения срока их действия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех собеседников.

Словакия не поддержала годовой срок санкций против РФ

Как отмечает издание, действующий пакет индивидуальных санкций ЕС против страны-агрессора должен закончится 15 сентября. До сих пор эти ограничения, как правило, продлевались каждые шесть месяцев, однако на этот раз в Евросоюзе хотели перейти на годовой срок, чтобы не возвращаться к вопросу их продления дважды в год. Для внесения таких изменений необходимо единодушное согласие всех 27 государств-членов.

Полугодовой формат продления санкций в свое время стал компромиссным решением для Венгрии, чтобы успокоить тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана. Будапешт неоднократно использовал необходимость пересмотра ограничений в качестве рычага для получения уступок от других стран ЕС.

Однако в ходе обсуждения предложения о годовом продлении достичь общей позиции не удалось. Словакия стала единственным государством Евросоюза, которое не поддержало эту инициативу.

"Похоже, у них есть некоторые возражения. Думаю, мы уже слышали их раньше", – подчеркнул дипломат ЕС на условиях анонимности.

В ЕС обсуждают продление санкций и новые ограничения

В правительстве Словакии не стали комментировать позицию страны по поводу продления санкций. В то же время в министерстве иностранных дел страны отметили, что консультации по дальнейшему пересмотру ограничений в шестимесячном формате продолжаются и должны завершиться до 15 сентября 2026 года.

Параллельно страны ЕС рассматривают вопрос о расширении санкционного списка еще на 27 физических и юридических лиц. В случае одобрения их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Теперь вопросы продления ограничений и возможных изменений в санкционном режиме должны дополнительно проработать профильные эксперты ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что замороженные активы РФ могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву в ходе предстоящих дипломатических переговоров. Но конфисковать их правительство Бельгии не готово.

Как писал OBOZ.UA, сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Палата представителей может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре. Он также подчеркнул, что экономическое давление на Владимира Путина сейчас сильнее, чем раньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!