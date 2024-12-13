Россия ударила по ТЭС в Украине, отключения света резко усилили: когда отменят жесткие графики 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, энергетические объекты Украины оказались под новым массированным ударом РФ, в частности были атакованы ТЭС компании ДТЭК и энергообъекты на Львовщине. В связи с этим почасовые графики отключений электроэнергии по всей Украине усилены до трех очередей, то есть выключать могут до 50% потребителей одновременно. Такой режим будет действовать до 19:00.

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О ситуации в энергетике и о том, какие отключения действуют, пишет OBOZ.UA. "Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", – заявил утром 13 декабря министр энергетики Герман Галущенко.

Позже о последствиях атаки сообщили в ДТЭК. "Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, повреждено оборудование... По предварительной информации, пострадавших нет. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы". В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в частности, под вражеский удар попали энергообъекты на Львовщине. "Враг атаковал объекты энергетики нашей области. К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" в свою очередь сообщили, что объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен. По данным облэнерго, речь идет о применении трех очередей отключений потребителей одновременно (планировалось 2). В "Полтаваоблэнерго" уточнили, что новое распределение режимов отключений по часам будет таким:

с 06:00 до 07:30 – 1 очередь;

с 07:30 по 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 19:00 – 3 очереди;

19:00 по 21:00 – 1 очередь.

Отключение в три очереди означает одновременное отключение около 50% потребителей. Это означает одновременное отключение около 50% потребителей. "Укрэнерго" увеличивает ограничения – без света 3 очереди из 6", – добавил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

По данным системы "Киев Цифровой", в Киеве графики не действовали, были введены экстренные отключения без предупреждения, однако эти данные не подтверждает облэнерго. В целом такие превентивные отключения могут вводить во время запуска вражеских ракет, чтобы минимизировать возможные потери энергосистемы в случае новых разрушений. "Когда одно из звеньев перестает работать (из-за вражеского удара. – Ред.), потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии", – объяснял ранее Коваленко.

В ДТЭК при этом объявили о введении новых графиков в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В них предусмотрено большее количество часов без света – на Киевщине и Днепропетровщине до 7 подряд.

В Киеве и на Одесчине графики чуть мягче. Предусмотрены отключения длительностью до 4 каждое. Однако в Одессе после атаки не работает электротранспорт, у многих жителей аварийные отключения (не из-за дефицита тока, а из-за повреждений) нет не только света, но и воды, сообщают они в соцсетях. "В настоящее время есть локальные аварийные отключения в Одесском, Приморском, Киевском, Хаджибейском и Пересыпском районах", – говорится в сообщении на сайте ДТЭК.

В "Укрэнерго" призвали украинцев следить за обновлениями в графиках облэнерго – на сайтах и их официальных страницах в соцсетях. В частности, проверить свой график можно по таким ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине готовят новые правила отключений, их могут ввести в действие с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы отключений света по-новому уже известны.

При этом, как прогнозирует энергоэксперт Александр Харченко, отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки. Однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.

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