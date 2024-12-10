По всей Украине готовят новые графики отключений света: главные изменения, о которых нужно знать

Министерство энергетики обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии. Новые правила могут ввести в действие с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены. OBOZ.UA разобрался, какими могут быть ключевые изменения.

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Новые правила отключения света. Что изменится? С 2025 года все области Украины могут быть разделены на несколько зон (возможно, три). В каждой зоне будут одинаковые графики.

(возможно, три). В каждой зоне будут одинаковые графики. Во всех регионах потребителей разделят на 6 очередей (групп) , в каждой из которых будет еще 2 подгруппы.

, в каждой из которых будет еще 2 подгруппы. Максимальная продолжительность отключения – 6 часов , после чего свет должен быть не менее 2 часов.

, после чего свет должен быть не менее 2 часов. Время на переключение между группами не должно превышать 30 минут (сейчас до 1 часа).

Графики будут создаваться дважды в год – по результатам летнего и зимнего замеров потребления. Обратите внимание: приказ Минэнерго о новых графиках от 27 ноября 2024 г. № 439 вступил в силу 3 декабря 2024 года. Но облэнерго еще должны адаптировать свои графики в соответствии с этой инструкцией, и об обновлении графиков они будут сообщать дополнительно.

Что такое зоны отключений, на которые могут поделить Украину?

Сейчас в каждой области действуют отдельные графики: в некоторых каждое отключения света длится по 3-4 часа, в других – по 2, и все это с разной частотой. В результате система отключений не упорядочена, считают в Минэнерго.

Чтобы за месяц количество часов без света было равным для всех потребителей, графики по областям намерены унифицировать. Для этого регионам присвоят зоны, в каждой из которых будут действовать одинаковые графики .

. Например: в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отключения там будут в одно и то же время для одних и тех же очередей. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне.

Области будут включать в зоны в шахматном порядке (т.е. в одну зону попадут не области-соседки). Это нужно, чтобы не создавать в стране большие сплошные территории с одновременным отсутствием света.

(т.е. в одну зону попадут не области-соседки). Это нужно, чтобы не создавать в стране большие сплошные территории с одновременным отсутствием света. Зон, по данным СМИ, вероятно, будет три. Однако какими именно они будут, еще не известно.

Что такое подгруппы отключений света и зачем они нужны?

Правило о шести очередях в каждой области действует и сейчас. Но по сути после введения новых графиков групп в каждой области станет 12 – 6 равных очередей, в каждой из которых еще 2 подочереди.

– 6 равных очередей, в каждой из которых еще 2 подочереди. Каждая подгруппа должна отключаться не меньше чем на 12,5% общего потребления (согласно замерам последнего режимного дня).

(согласно замерам последнего режимного дня). Время начала и конца отключений между подгруппами будет распределяться с шагом в 30 минут (сейчас в основном 1 час).

Такая система, как ожидается, будет предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.

при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую. Также бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Эту проблему также должно исправить появление подгрупп.

Что еще следует знать о новой системе отключений света?

Почасовые отключения по-прежнему не будут касаться критически важных объектов . Их списки определяют местные власти (обладминистрации и Киевская горадминистрация).

. Их списки определяют местные власти (обладминистрации и Киевская горадминистрация). Графики будут вводиться в действие при возникновении в энергосистеме дефицита тока, который не может покрыть вся распределенная генерация страны.

В Минэнерго уверены, что новый подход позволит при применении почасовых графиков отключать меньшее количество потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.

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