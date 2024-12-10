По всей Украине готовят новые графики отключений света: главные изменения, о которых нужно знать
Министерство энергетики обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии. Новые правила могут ввести в действие с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены. OBOZ.UA разобрался, какими могут быть ключевые изменения.
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Что такое зоны отключений, на которые могут поделить Украину?
- Сейчас в каждой области действуют отдельные графики: в некоторых каждое отключения света длится по 3-4 часа, в других – по 2, и все это с разной частотой. В результате система отключений не упорядочена, считают в Минэнерго.
- Чтобы за месяц количество часов без света было равным для всех потребителей, графики по областям намерены унифицировать. Для этого регионам присвоят зоны, в каждой из которых будут действовать одинаковые графики.
- Например: в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отключения там будут в одно и то же время для одних и тех же очередей. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне.
- Области будут включать в зоны в шахматном порядке (т.е. в одну зону попадут не области-соседки). Это нужно, чтобы не создавать в стране большие сплошные территории с одновременным отсутствием света.
- Зон, по данным СМИ, вероятно, будет три. Однако какими именно они будут, еще не известно.
Что такое подгруппы отключений света и зачем они нужны?
- Правило о шести очередях в каждой области действует и сейчас. Но по сути после введения новых графиков групп в каждой области станет 12 – 6 равных очередей, в каждой из которых еще 2 подочереди.
- Каждая подгруппа должна отключаться не меньше чем на 12,5% общего потребления (согласно замерам последнего режимного дня).
- Время начала и конца отключений между подгруппами будет распределяться с шагом в 30 минут (сейчас в основном 1 час).
- Такая система, как ожидается, будет предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.
- Также бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Эту проблему также должно исправить появление подгрупп.
Что еще следует знать о новой системе отключений света?
- Почасовые отключения по-прежнему не будут касаться критически важных объектов. Их списки определяют местные власти (обладминистрации и Киевская горадминистрация).
- Графики будут вводиться в действие при возникновении в энергосистеме дефицита тока, который не может покрыть вся распределенная генерация страны.
- В Минэнерго уверены, что новый подход позволит при применении почасовых графиков отключать меньшее количество потребителей.
Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.
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