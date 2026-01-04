Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"

Украинцы уже несколько недель живут в режиме жестких графиков отключений света. Причина – повреждения энергообъектов из-за российских массированных атак. В то же время, в "Укрэнерго" предупреждают, что стабильные ограничения в потреблении электроэнергии возможны в течение всего холодного сезона. А потому вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) снова актуальный – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

Соответственно, можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Впрочем, выход из ситуации есть – распространяемый в соцсетях калькулятор для зарядных станций.

Принцип работы программы простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

Впрочем, не стоит забывать, что инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Длительные морозы могут привести к усилению графиков

В целом же, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.

Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более 4-х очередей отключений.

Как украинцам меньше зависеть от отключений света

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми. Для этого им стоит установить солнечные панели и аккумуляторный комплекс.

"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.

Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

