Длительные морозы могут привести к жестким графикам отключений света: что ожидать украинцам в декабре

Длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света, ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть. В то же время в декабре в Киеве таких холодов не прогнозируют, поэтому при отсутствии новых обстрелов серьезного ухудшения ситуации со светом пока не ожидается.

Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона. По его словам, ситуация со светом может существенно осложниться, если среднесуточная температура в Украине в течение недели будет удерживаться на уровне -10°C и ниже.

В таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы. Причина проста, резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. Украинцы активнее используют электрообогреватели, тепловые приборы, растет нагрузка на жилой сектор, бизнес и инфраструктуру. При таких условиях даже максимальный импорт электроэнергии из Европы вместе со всей доступной внутренней генерацией может не перекрыть дефицит.

Виталий Зайченко объясняет, что при сильных морозах дополнительная нагрузка придется и на те участки сетей, где уже сейчас применяются почасовые графики отключений, это означает, что система будет работать на пределе возможностей.

Впрочем, в "Укрэнерго" уверяют, что пока речь не идет о резком ухудшении ситуации по сравнению с текущей. По базовому сценарию планируется одновременно вводить не более четырех очередей отключений, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Именно атаки остаются ключевым риском, который может мгновенно изменить любые прогнозы.

Погодный фактор на этот раз выглядит менее угрожающим, чем опасались ранее. По прогнозам синоптиков, серьезных морозов в столице в ближайшее время не ожидается. Самые холодные дни возможны в конце декабря, однако даже тогда температура, по предварительным расчетам, будет опускаться максимум до -3 или -4°C.

Большую же часть месяца в Киеве прогнозируют температуру вблизи нуля или с небольшим плюсом в пределах 0 или +3°C. При таких условиях нагрузка на энергосистему значительно ниже критической.

Более сдержанно-осторожный прогноз дают некоторые альтернативные метеосервисы, ведь холодных дней может быть несколько больше. Однако и по этому сценарию температура не будет достигать опасных для энергосистемы значений и будет оставаться в пределах -3-4°C, что далеко от уровня, который заставляет вводить жесткие ограничения.

Энергетики отмечают, что проблема не только в абсолютных показателях температуры, но и в продолжительности холода. Несколько дней с умеренным минусом система обычно выдерживает, но затяжные морозы быстро истощают резервы.

