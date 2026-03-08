В Европе заговорили о завершении временной защиты для украинцев: что может измениться для беженцев

Европейский Союз (ЕС) не исключает, что механизм временной защиты для украинцев завершится после 2027 года, ведь он рассматривался как временное решение на период войны. Вместо этого украинцам могут предложить другие формы легального проживания в странах ЕС или программы добровольного возвращения после завершения войны.

Об этом заявила специальный посланник Европейской комиссии по делам украинцев Илва Йоханссон, пишет DW. По ее словам, действующая система защиты была задумана как временный инструмент реагирования на гуманитарный кризис, а не как долгосрочная форма проживания.

Механизм временной защиты Евросоюз активировал в марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он стал беспрецедентным решением для ЕС, поскольку позволил быстро предоставить легальный статус миллионам людей без сложных процедур получения убежища. Благодаря этому механизму украинцы получили право:

проживать на территории стран Евросоюза;

работать без дополнительных разрешений;

пользоваться медицинскими услугами;

отдавать детей в школы и университеты.

По состоянию на сегодня в странах ЕС находится более четырех миллионов украинцев с таким статусом. Однако, по словам Йоханссон, продолжение этой модели после 2027 года маловероятно. Она отметила, что для временной меры пять лет является достаточным сроком, после которого страны Евросоюза должны перейти к другим формам легального пребывания украинцев.

Европейские правительства рассматривают возможность перевода украинцев на другие правовые основания проживания. Речь идет о различных типах разрешений, которые выдаются на национальном уровне. Среди возможных вариантов:

долгосрочные разрешения на проживание;

рабочие визы;

студенческие визы;

гуманитарные или специальные программы интеграции.

Такой переход, по словам представителей Еврокомиссии, должен происходить постепенно. В то же время государства-члены ЕС хотят координировать этот процесс между собой, чтобы избежать резких изменений для миллионов людей.

При этом страны Евросоюза не спешат создавать новое общеевропейское законодательство для украинцев. Многие правительства настаивают на том, что окончательные решения по статусу должны оставаться в компетенции национальных государств.

Несмотря на возможное завершение действующей программы, Евросоюз не отказывается от предоставления убежища украинцам, которые могут быть вынуждены покинуть страну из-за войны. По словам Йоханссон, если боевые действия продолжатся, ЕС и в дальнейшем будет принимать людей, которые спасаются от опасности. Однако подход может стать более избирательным.

В частности, приоритет могут получать люди из регионов, где продолжаются активные боевые действия или существует высокий риск для гражданского населения. В Брюсселе также меняется подход к украинцам, которые уже несколько лет живут в странах Евросоюза. В Еврокомиссии все чаще говорят о переходе от статуса "беженцев" к понятию "украинская диаспора".

Европейские политики считают, что миллионы украинцев могут стать важным социальным и экономическим мостом между Украиной и Европейским Союзом. По словам Йоханссон, опросы показывают, что значительная часть украинцев уже адаптировалась к жизни в Европе и планирует оставаться там в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому Евросоюз начинает формировать новую политику интеграции, которая предусматривает не только защиту, но и активное участие украинцев в европейском обществе и экономике. Параллельно Еврокомиссия разрабатывает программу добровольного возвращения украинцев после завершения войны. Однако ее концепция будет существенно отличаться от традиционных программ репатриации.

Вместо единовременных выплат людям ЕС планирует инвестировать в восстановление украинских общин. Речь идет о поддержке инфраструктуры, жилья, местного бизнеса и социальных услуг. Таким образом европейские институты стремятся создать условия, при которых возвращение украинцев будет экономически и социально возможным.

