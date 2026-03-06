Беженцев из Украины в Германии оставят без выплат: кто может лишиться денег

В Германии изменили систему социальных выплат. Кроме того, что замену гражданскому пособию "бюргергельд" (Bürgergeld) пришло базовое пособие социального обеспечения, беженцев из Украины будет жестко наказывать за интеграции на рынок труда.

Об этом сообщает DW. Инициированную в декабре реформу выплат 5 марта одобрил парламент страны.

Что за выплата

"Бюргергельд" предназначен для всех людей, которые не могут самостоятельно обеспечить себе прожиточный минимум, в том числе иностранных граждан, получивших убежище в Германии. Среди 5,5 млн человек, которым ежемесячно начисляется выплата, 13% составляют граждане Украины.

Сумы выплат

Одинокие люди – 563 евро .

. Пары – по 506 евро на человека .

. Дети, живущие в таких семьях – 357-471 евро (зависит от возраста).

Беременные женщины и родители-одиночки – немного больше.

Кроме того, государство покрывает расходы получателей гражданского пособия на жилье соответствующего размера, отопление, воду и другие коммунальные услуги. Так, семья из двух взрослых и двух детей получает около 2700 евро в месяц, включая аренду жилья в 850 евро.

Сколько украинцев получает "бюргергельд"

По состоянию на март 2025 год выплату получала 701 тыс. украинских беженцев, в том числе 502 тыс. трудоспособных граждан, то есть в возрасте от 15 до 66 лет. За год количество получателей сократилось примерно на 4300 человек.

Поскольку в Германии уже не первый год точатся дискуссии о том, что действующая система выплат не способствует привлечению беженцев на рынок труда, ее было решено пересмотреть. По данным немецкого управления статистики:

58% трудоспособных украинцев, получающих пособие, пытаются устроиться на вспомогательных работах, не требующих профессионального образования;

36% ищут квалифицированную работу.

Что изменится для украинцев

Новый закон ужесточает требования к получателям выплат, усиливая обязанности сотрудничества с центрами занятости (Jobcenter). За отказ или игнорирование консультаций предполагаются жесткие санкции:

первый пропуск – повторное приглашение;

второй пропуск – сокращение выплат на 30%;

третий пропуск – полное прекращение денежных выплат ;

; дальнейшая неявка – прекращается также оплата жилья и отопления.

Однако перед применением санкций человеку должны дать возможность объяснить причины (например, по телефону или на личной встрече). Также ожидаются и другие изменения:

Украинским беженцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, прекратят начислять "бюргергельд". Вместо этого они будут получать пособие для просителей политического убежища – 410 евро в месяц .

. Исключения по состоянию здоровья. Возможны исключения, в частности для людей с психическими заболеваниями.

Возможны исключения, в частности для людей с психическими заболеваниями. Более строгий учет имущества. Отменяется льготный период, когда личные накопления не учитывались.

Отменяется льготный период, когда личные накопления не учитывались. Сначала собственные средства. Перед получением пособия заявитель должен использовать собственные доходы и имущество.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Германии планирует позволить соискателям убежища выходить на работу уже через три месяца пребывания в стране, даже если их заявка о предоставлении убежища находится на рассмотрении. Это может существенно повысить конкуренцию на рынке труда для беженцев из Украины.

