Украинцы активно копят долги за штрафы от ТЦК: где не платят чаще всего

В Украине в 2025-м быстро растет количество просроченных штрафовот ТЦК (территориальный центр комплектования). В среднем каждый месяц появляется по 4,7 тыс. неуплаченных штрафов. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

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Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". В целом с начала 2025 года было открыто уже более 17 тыс. производств за нарушение правил военного учета, а закрывается лишь каждое шестое новое производство.

"17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета – то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК – было открыто с начала этого года. Из них только 16% было закрыто – 2 779 долгов... Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве – 1 992 производства. Следует Днепропетровщина – 1 946 и Сумщина – 1 722 производства", – подсчитали аналитики.

С начала года производства открыли в отношении 15 772 человек. Чаще всего речь идет о мужчинах в возрасте 25-35 лет – это 43,8%, или почти половина всех дел.

При этом в основном на одно лицо приходится один штраф. Но есть исключения. Например, Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл сразу 7 производств против одного мужчины.

Если штраф не уплатить в срок, его сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. Стоит учитывать, что уплата штрафа или его отмена не освобождают от обязанности обновлять свои данные.

Чтобы избежать административной ответственности и штрафов, в ТЦК необходимо сообщать об изменении следующих данных:

адрес проживания;

семейное положение;

место работы;

уровень образования;

наличие инвалидности.

Если военнообязанный не сообщил вовремя об изменениях в личных данных, это может повлечь за собой административную ответственность. В частности, наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле президент Украины подписал закон, позволяющий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК. Изменения также предполагают закрытие админдел для тех, кто решил пойти на военную службу.

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