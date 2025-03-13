Украинцам одобрили 50% скидку на штраф от ТЦК: что решили нардепы

В Украине принят закон, разрешающий нарушителям военного учета получить 50% скидку на штраф от ТЦК (Территориальный центр комплектования) в случае добровольной уплаты. А также новые изменения предполагают закрытие админдел для тех, кто решил пойти на военную службу.

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Речь идет о проекте Закона №12093, вводящем скидку в 50% на штрафы за нарушение военного учета. Верховная Рада Украины (ВРУ) утвердила его во втором чтении 13 марта 2025 240 голосами, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) дополнили статью 247 новой нормой. Отныне административное производство не может быть начато или подлежит закрытию, если лицо, в отношении которого оно начато, стало военнослужащим. Это касается нарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, то есть уклоняющихся от военного учета.

Кто может получить 50% скидку на штраф ТЦК

Закон предусматривает механизм добровольной уплаты штрафа за нарушение военного учета со скидкой 50%. В случае самостоятельного обращения в уполномоченные органы и добровольную уплату штрафа, его сумма уменьшается до 8500 грн вместо 17 000 грн. Это предусматривает новую статью 300-3 КУоАП. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо:

уплатить не менее 50% штрафа в течение 10 календарных дней с момента вступления постановления в законную силу;

в случае неуплаты штрафа в течение 30 дней постановление подлежит принудительному исполнению.

Кроме того, закон предусматривает упрощенный механизм оформления штрафов. Теперь лицо, нарушившее военный учет, может подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+". После этого руководитель ТЦК выносит постановление о наложении штрафа без необходимости присутствия на рассмотрении дела. В случае добровольной уплаты штрафа в течение 10 дней постановление считается исполненным.

Закон дополняет также КУоАП новой статьей 235-3, которая дает должностным лицам Службы внешней разведки право рассматривать дела о нарушении военного учета среди военнообязанных этой службы. Они также получают право налагать штрафы.

Новые изменения также предусматривают возможность рассмотрения административных дел без составления протокола, если лицо признает нарушение. Решения по штрафам могут приниматься уполномоченными должностными лицами ТЦК, СБУ или Службы внешней разведки. Также дела могут рассматриваться по месту нахождения лица на военном учете или по месту обнаружения нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м значительно выросло количество штрафов от ТЦК. Чаще штрафуют на 17 тыс. грн (максимальный штраф – 25,5 тыс. грн). При этом уплата штрафа или его отмена не освобождает от обязанности обновлять свои данные.

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