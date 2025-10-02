Украинцев в Германии призвали менять правовой статус: о чем идет речь
Беженцы из Украины смогут пребывать в Германии, как и в других странах Европейского Союза (ЕС), под временной защитой только до марта 2027 года. При этом украинцев уже сейчас настоятельно призывают к смене своего правового статуса.
Об этом, в частности, заявил руководитель одного из отделов Экспертного совета по интеграции и миграции в Германии Ян Шнайдер, пишет DW. А в Федеральном министерстве внутренних дел Германии (BMI) уверяют, что в стране уже воплощается в жизнь ряд мер, которые содержатся в рекомендациях Совета ЕС касательно беженцев из Украины.
По словам Шнайдера, в целом в этих рекомендациях отмечается перспектива возвращения. Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения огня Украина будет еще сильнее зависеть от возвращения своего трудоспособного населения – для восстановления страны.
"Возможно, она (война. – Ред.) закончится миром или по крайней мере перемирием, которое позволит начать восстановление Украины... Семьи должны проверить, соответствует ли кто-то в них требованиям для получения постоянного вида на жительство – из-за работы, учебы или даже самозанятости", – отмечает Шнайдер.
Федеральные земли Германии при этом собираются ускорить перевод украинцев на альтернативы статусу временной защиты. В Министерстве по вопросам труда ФРГ отмечают, что смена статуса открывает украинцам "долгосрочные перспективы".
Как происходит смена статуса в Германии
Пока что украинские беженцы могут выбирать – сохранять временную защиту или подавать заявку на национальный вид на жительство. Для последнего необходимо обратиться в ведомство по делам иностранцев по месту жительства.
Для получения нового статуса есть важные условия:
- Финансовая независимость, отсутствие судимостей и наличие действительного украинского паспорта.
- Для рабочей визы или Ausbildung необходимо иметь признанную квалификацию и трудовой договор. Этот вид на жительство может быть предоставлен параллельно со статусом временной защиты.
- Для студенческой визы или Голубой карты ЕС (Blue Card) необходимо отказаться от временной защиты.
Несмотря на то, что переход на новый статус возможен, на практике он часто сопряжен с задержками и нехваткой четкой информации в местных миграционных органах, жалуются украинцы. В то же время официальные лица в Германии уверяют, что дополнительных препятствий нет, а задержки связаны с необходимостью доказать соответствие всем требованиям.
