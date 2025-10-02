Украинцев в Германии призвали менять правовой статус: о чем идет речь

Беженцы из Украины смогут пребывать в Германии, как и в других странах Европейского Союза (ЕС), под временной защитой только до марта 2027 года. При этом украинцев уже сейчас настоятельно призывают к смене своего правового статуса.

Об этом, в частности, заявил руководитель одного из отделов Экспертного совета по интеграции и миграции в Германии Ян Шнайдер, пишет DW. А в Федеральном министерстве внутренних дел Германии (BMI) уверяют, что в стране уже воплощается в жизнь ряд мер, которые содержатся в рекомендациях Совета ЕС касательно беженцев из Украины.

По словам Шнайдера, в целом в этих рекомендациях отмечается перспектива возвращения. Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения огня Украина будет еще сильнее зависеть от возвращения своего трудоспособного населения – для восстановления страны.

"Возможно, она (война. – Ред.) закончится миром или по крайней мере перемирием, которое позволит начать восстановление Украины... Семьи должны проверить, соответствует ли кто-то в них требованиям для получения постоянного вида на жительство – из-за работы, учебы или даже самозанятости", – отмечает Шнайдер.

Федеральные земли Германии при этом собираются ускорить перевод украинцев на альтернативы статусу временной защиты. В Министерстве по вопросам труда ФРГ отмечают, что смена статуса открывает украинцам "долгосрочные перспективы".

Как происходит смена статуса в Германии

Пока что украинские беженцы могут выбирать – сохранять временную защиту или подавать заявку на национальный вид на жительство. Для последнего необходимо обратиться в ведомство по делам иностранцев по месту жительства.

Для получения нового статуса есть важные условия:

Финансовая независимость, отсутствие судимостей и наличие действительного украинского паспорта.

Для рабочей визы или Ausbildung необходимо иметь признанную квалификацию и трудовой договор. Этот вид на жительство может быть предоставлен параллельно со статусом временной защиты.

Для студенческой визы или Голубой карты ЕС (Blue Card) необходимо отказаться от временной защиты.

Несмотря на то, что переход на новый статус возможен, на практике он часто сопряжен с задержками и нехваткой четкой информации в местных миграционных органах, жалуются украинцы. В то же время официальные лица в Германии уверяют, что дополнительных препятствий нет, а задержки связаны с необходимостью доказать соответствие всем требованиям.

В Германии, по данным Eurostat, насчитывается более 1,2 млн беженцев из Украины. Таким образом среди стран ЕС Германия приняла больше всего украинских беглецов. В целом в странах ЕС находятся более 4,3 млн украинцев в статусе временной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша планирует усложнить получение гражданства, в том числе и для украинцев. Президент страны Кароль Навроцкий уже подал соответствующий законопроект в Сейм.

