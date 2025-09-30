Польша планирует усложнить получение гражданства: как вырастет обязательный срок проживания

В Польше планируют значительно усложнить процесс получения гражданства для иностранцев, увеличив минимальный срок проживания с трех до десяти лет, что должно обеспечить полноценную интеграцию. Президент Кароль Навроцкий подал соответствующий законопроект в Сейм, подчеркивая, что эти изменения направлены на социальную и экономическую стабильность страны.

По словам авторов законопроекта, это решение направлено на обеспечение более полной интеграции иностранцев в польское общество перед предоставлением гражданства.

В пояснительной записке к документу указано, что действующий трехлетний срок является слишком коротким, чтобы иностранцы смогли полноценно интегрироваться, овладеть польским языком на уровне B1, понять культурные особенности и социально-правовые реалии страны. Увеличение срока проживания до 10 лет должно помочь закрепить прочные связи с государством, способствовать гармоничному сосуществованию и обеспечить стабильность в обществе.

Проект закона предусматривает, что для получения гражданства претенденты должны проживать на территории Польши на основании разрешения на постоянное проживание, долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание. В документе отмечается, что нынешний срок является одним из самых коротких в ЕС. Для сравнения, в других европейских странах условия приобретения гражданства выглядят следующим образом:

Венгрия – 8 лет;

Италия, Австрия и Испания – 10 лет;

Франция – 5 лет (можно сократить до 2 лет для выпускников);

Германия – 5 лет (можно сократить до 3 после интеграционного курса);

Чехия – 5 лет.

Авторы законопроекта подчеркивают, что продление минимального срока проживания до 10 лет позволит создать условия для лучшей ассимиляции иностранцев и интеграции их в социально-экономическую среду Польши. Кроме того, это должно решить проблемы, связанные с ростом миграции, и способствовать поддержанию социальной и экономической стабильности страны.

Законопроект предусматривает, что изменения вступят в силу через 30 дней после официального объявления. Подчеркивается, что цель документа – не только усложнить процесс приобретения гражданства, но и обеспечить его более осмысленный и осознанный характер для иностранцев, которые стремятся стать полноправными членами польского общества.

Ранее президент Навроцкий активно принимал решения по миграционной политике и социальной помощи. Так, 26 сентября он подписал закон о помощи гражданам Украины. А 25 августа президент ветировал законопроект о продлении временной защиты для украинских беженцев, настаивая, что выплаты в виде 800+ на детей должны получать только работающие родители.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания вводит новые условия для получения постоянного вида на жительство. Отныне будет требоваться высокий уровень английского языка, наличие работы, отсутствие социальных выплат и безупречная репутация. Для украинцев это означает, что базовых знаний языка будет недостаточно.

