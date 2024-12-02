Украинцев штрафуют на 51 тысячу: за что водители могут получить наказание

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако размер ее существенный. Так, по законодательству, штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), самое легкое наказание предусмотрено за первое такое нарушение. В частности, водителю светит:

штраф в 17 тыс. грн;

лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Каждый следующий же подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа. А также дополнительную ответственность.

В частности, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами на 10 лет;

конфискация имеющегося в частной собственности нарушителя транспорта.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, а также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Для водителей готовят новый штраф

Тем временем, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект № 9564 подан в Верховную Раду. Его авторами выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и др.

В повестку дня парламента документ был включен в начале сентября. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя, что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет ситуацию то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Они создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна, и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и за это грозит штраф от 17 до 51 грн.

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