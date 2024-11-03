Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько приходится платить

Украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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Как объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка бессрочна. Т.е., принуждать обменивать ее на ID-карту никто не станет. Однако, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользовании недействительным паспортом влечет наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Сколько стоит оформить паспорт

В то же время с 7 октября в Украине изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Теперь:

Оформление паспортных документов для граждан Украины стоит 650 грн.

Эта услуга включает как изготовление внутреннего паспорта гражданина Украины, так и загранпаспорта.

Оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн.

Это предусматривает оформление вида на жительство и других документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Украины.

Обмен водительского удостоверения – 950 грн.

Такая процедура охватывает смену водительского удостоверения как по техническим причинам (изменение персональных данных, истечение срока действия), так и в случае потери документа;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн.

В случае смены владельца, регистрации новых транспортных средств или смены любых других данных, владельцы авто должны оплатить этот тариф;

Проставление апостиля – 650 грн.

Апостиль необходим для легализации документов, которые используются за рубежом, и это стандартная процедура для многих украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь вместо 10-ти изготовят за 7 дней.

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