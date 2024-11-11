Для украинских водителей готовят новый штраф: сколько придется платить

Для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Видео дня

Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. Его авторами выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и др.

В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Какие штрафы хотят ввести

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и за это грозит штраф от 17 до 51 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!