Украинцам пересчитали пенсии: озвучен новый размер выплат обычных пенсионеров и судей

В Украине по состоянию на июнь 2025-го средняя пенсия выросла до 6410,1 грн (в январе была на уровне 5789 грн). При этом самыми богатыми остаются судьи на заслуженном отдыхе – в среднем по состоянию на июнь они получают 109 311,8 грн, тогда как еще в январе эта выплата была на уровне 107 040,2 грн.

Видео дня

Об этом говорится в данных, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Если же учитывать пенсии только тех украинцев, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам, средний размер выплаты составляет 103,4 грн. При том львиная доля получает значительно меньшие выплаты. Так:

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию "за выслугу лет". Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи.

Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Вместе с тем продолжает сокращаться и общее количество пенсионеров. Если в январе 2025-го в Украине пенсию получали 10 343 630 человек, то по состоянию на июнь – 10 259 722 человек. То есть количество пенсионеров сократилось на 83 908 человек.

Как считают пенсии в Украине

В Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Так, средняя зарплата за три последних года составляет 15 057,09 грн. Итак. если вы получаете среднюю зарплату и имеете 35 лет стажа, ваша пенсия составит 5 269,9 грн. Если зарплата вдвое выше средней, соответственно – 10 539,9 грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Среди регионов самая высокая пенсия – в Киеве. Жители столицы на заслуженном отдыхе в среднем получают 8856,57 грн. Это связано с тем, что именно в столице – самые высокие зарплаты. На втором месте - Донецкая область (7840,27 грн). Также относительно высокую пенсию получают пенсионеры из Луганской области - 7322,25 грн.

Зато наименьшие пенсии в Тернопольской (4957,1 грн), Черновицкой (5136,85 грн) и Закарпатской (5210,9 грн) областях. Размер пенсии зависит от размера официальной зарплаты и стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!