Украинцам пересчитают пенсии: какие соцстандарты предусмотрят в новом бюджете
В Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.
Об этом говорится в Бюджетной декларации. Так, если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн.
Как и в случае с индексацией минималки, этого недостаточно даже чтобы обеспечить уровень физиологического выживания. Фактический размер прожиточного минимума для украинца пенсионного возраста составляет более 6,7 тыс. грн.
Как будет расти минимальная пенсия:
- 2026-й – 2564 грн;
- 2027-й – 2715 грн;
- 2028-й – 2859 грн.
Кто и какие пенсии получает в Украине
Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.
Главные категории пенсионеров:
- По возрасту: 7 490 320 человек, средняя – пенсия 6085,74 грн.
- По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя – 5364,98 грн.
- В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя – 6493,20 грн.
- За выслугу лет: 525 134 человек, средняя – 12 315,12 грн.
- Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя – 2826,49 грн.
- Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя – 108 321,63 грн.
Размеры минимальной пенсии в Украине
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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