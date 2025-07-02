Украинцам пересчитают пенсии: какие соцстандарты предусмотрят в новом бюджете

В Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Видео дня

Об этом говорится в Бюджетной декларации. Так, если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн.

Как и в случае с индексацией минималки, этого недостаточно даже чтобы обеспечить уровень физиологического выживания. Фактический размер прожиточного минимума для украинца пенсионного возраста составляет более 6,7 тыс. грн.

Как будет расти минимальная пенсия:

2026-й – 2564 грн;

2027-й – 2715 грн;

2028-й – 2859 грн.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главные категории пенсионеров:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя – пенсия 6085,74 грн.

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя – 5364,98 грн.

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя – 6493,20 грн.

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя – 12 315,12 грн.

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя – 2826,49 грн.

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя – 108 321,63 грн.

Размеры минимальной пенсии в Украине

Размер пенсии Условие Возраст >3758 грн полный стаж (30/35 лет) от 65 лет >3758 грн стаж от 20/25 лет от 80 лет >3613 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 до 80 лет >3323 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 лет >3038 грн выполнили условия для выхода на пенсию

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!