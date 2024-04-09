В Украине задумались о новом повышении минимальной зарплаты: раскрыты суммы

В Верховной Раде рассматривается вопрос повышения минимальной зарплаты в Украине до 9 тысяч гривен в 2025 году с целью учета инфляционных тенденций и улучшения социальных стандартов. Депутаты активно рассматривают этот вопрос совместно с Министерством финансов, согласовывая возможности с государственным бюджетом и международными партнерами.

Об этом сообщила член комитета Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная ("Слуга народа") в эфире телемарафона. Нардеп отмечает, что в Украине на фоне роста цен назрела необходимость пересмотра социальных стандартов.

Согласно ее заявлению, обсуждается возможность повышения минимальной зарплаты сначала до 8400 гривен, а затем до 9000 гривен до конца следующего года или в начале следующего. Забуранная также подчеркнула, что сейчас минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен, хотя с учетом инфляции эта сумма должна была составлять 8900 гривен.

Так, по словам нардепа, в 2022 году минимальная заработная плата составила 6500 гривен, а за два года инфляция составила почти 37%. Если учесть эти показатели, минимальная зарплата могла бы достигнуть 8900 гривен.

Депутат отметила необходимость учета состояния государственного бюджета при принятии решений по повышению социальных стандартов. Она отметила, что в условиях, когда все социальные выплаты, зарплаты госслужащим и пенсии финансируются за счет международной помощи, Украина должна учитывать пожелания и возможности своих международных партнеров.

Если минимальную зарплату в Украине повысят до 9000 грн, сумма, которую сможет получать работник "на руки" после уплаты налогов", вырастет до 7245 гривен. В апреле-2024 при минималке в 8000 гривен эта сумма составляет 6440 гривен (сама минималка минус 19,5% НДФЛ и военного сбора).

Однако стоит учитывать, что реально минимальную зарплату в Украине получают две категории: некоторые бюджетники и работники в городах и селах. Именно для них и вырастет зарплата за счет повышения минималки, и только в том случае, если работодатель действительно выполняет нормы закона.

Важно отметить, что увеличение бюджетных расходов в связи с повышением минималки почти всегда компенсируется ростом поступлений. Например, после резкого повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017 году доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Повышение минимальной зарплаты также приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, выполнившие нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля 2024 года в Украине начался второй этап повышения зарплаты для учителей, объявленный Министерством образования и науки. Прогнозируется, что средняя заработная плата педагогов поднимется до 16 тысяч гривен, показывая общий рост на 21%.

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