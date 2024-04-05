Учителям в Украине переписали зарплаты: сколько и когда будут платить

С 1 апреля 2024 года в Украине начался второй этап повышения зарплаты для учителей, объявленный Министерством образования и науки. Прогнозируется, что средняя заработная плата педагогов поднимется до 16 тысяч гривен, показывая общий рост на 21%. Кроме того, планируется увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

Повышенные выплаты учителя должны получить уже в мае за апрель месяц. Підвищення передбачене в держбюджеті на 2024 рік – разом із зростанням мінімальної зарплати. Перерасчет учительских окладов также анонсировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата", – отметил министр.

Лисовой отметил, что после первого этапа повышения учителя ожидали получить в среднем 14 тысяч гривен, а с 1 апреля – после завершения второго этапа уже 16 тысяч гривен. Дополнительно, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что средняя зарплата учителя высшей категории повысится с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен. В целом зарплаты учителей вырастут на 21%.

Министерство образования должно в скором времени рассмотреть методы мотивации для учителей в целом, включая пересмотр инструментов и подходов к повышению квалификации. Ведомство активно работает над решением этой проблемы, заверил министр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вернули обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. В 2023 году действие такого правила было прекращено, однако в 2024-м его возобновили.

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