Уклоняется от обязанности и считает себя выше закона: нардепы призвали увовлить главу Госфинмона Пронина

В Верховной Раде призвали премьер-министра Сергея Корецкого уволить Филиппа Пронина с должности главы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмона). Причина – под предлогом отпусков, командировок или больничных он не пришел ни на одно из заседаний парламентской Временной следственной комиссии по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства (антикоррупционная ВСК).

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С соответствующим обращением к главе правительства выступил председатель ВСК Алексей Гончаренко ("ЕС"), сообщает ZN.UA. Отмечается: также комиссия просит Корецкого обеспечить обязательное участие Пронина в заседании, которое состоится 17 августа.

В целом же, подчеркивается в документе, несмотря на то, что с 15 января 2026 года Пронина неоднократно вызывали для дачи показаний по вопросам, касающимся, в частности операции "Мидас", разоблачившей наибольшую коррупционную схему в истории Украины, тот не явился ни на одно из заседаний. Что, акцентировали в ВСК, расценивается как:

систематическое уклонение от выполнения своей прямой законной обязанности;

открытым неуважением к Верховной Раде;

саботаж правительственных поручений – ведь, отмечается, обязательство посещать заседания ВСК на Пронина было возложено экс-премьером Юлией Свириденко.

"Ситуация, когда глава центрального органа исполнительной власти со специальным статусом считает себя выше закона, игнорирует решения парламента и поручения премьер-министра Украины, недопустима в условиях военного положения и подрывает управляемость государственной системой", – говорится в документе.

Ранее же, напомним, нардепы уже требовали уволить Пронина. Среди причин тогда называлась выявленная налоговиками масштабная схема вывода средств за границу через тысячи компаний, а также информация о возможной причастности чиновника к хищениям на строительстве фортификаций через Полтавскую ОГА.

Отдельно тогда упоминались журналистские расследования относительно пребывания Пронина за рубежом и дело о строительстве фортификаций в Донецкой области в период, когда он возглавлял Полтавскую ОГА. Речь идет о контрактах с компанией "ЕНК Construction" на более 370 млн грн, заключенные без проведения открытых тендеров из-за военного положения.

Кто такой Филипп Пронин

Филипп Пронин – бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал фотографии укреплений, на которых, по словам Железняка, изображен совсем не тот участок, о котором шла речь в расследовании).

Также журналисты ранее утверждали, что Пронин мог организовать в Госфинмониторинге схему незаконного уклонения от мобилизации. Расследователи уже обращались в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения о совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

Как сообщал OBOZ.UA, также главу Госфинмона Пронина почти невозможно встретить в его офисе. За первые три месяца года он провел на рабочем месте всего 27 дней, тогда как остальное время — на больничных, в командировках и в отпуске.

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