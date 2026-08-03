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Уклоняется от обязанности и считает себя выше закона: нардепы призвали увовлить главу Госфинмона Пронина

Глеб Иванов
Личные финансы
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Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин
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В Верховной Раде призвали премьер-министра Сергея Корецкого уволить Филиппа Пронина с должности главы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмона). Причина – под предлогом отпусков, командировок или больничных он не пришел ни на одно из заседаний парламентской Временной следственной комиссии по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства (антикоррупционная ВСК).

С соответствующим обращением к главе правительства выступил председатель ВСК Алексей Гончаренко ("ЕС"), сообщает ZN.UA. Отмечается: также комиссия просит Корецкого обеспечить обязательное участие Пронина в заседании, которое состоится 17 августа.

В целом же, подчеркивается в документе, несмотря на то, что с 15 января 2026 года Пронина неоднократно вызывали для дачи показаний по вопросам, касающимся, в частности операции "Мидас", разоблачившей наибольшую коррупционную схему в истории Украины, тот не явился ни на одно из заседаний. Что, акцентировали в ВСК, расценивается как:

  • систематическое уклонение от выполнения своей прямой законной обязанности;
  • открытым неуважением к Верховной Раде;
  • саботаж правительственных поручений – ведь, отмечается, обязательство посещать заседания ВСК на Пронина было возложено экс-премьером Юлией Свириденко.

"Ситуация, когда глава центрального органа исполнительной власти со специальным статусом считает себя выше закона, игнорирует решения парламента и поручения премьер-министра Украины, недопустима в условиях военного положения и подрывает управляемость государственной системой", – говорится в документе.

В Верховной Раде призвали премьер-министра Сергея Корецкого уволить Филиппа Пронина с должности главы Госфинмона
Под предлогом отпусков, командировок или больничных Пронин не пришел ни на одно из заседаний антикоррупционной ВСК

Ранее же, напомним, нардепы уже требовали уволить Пронина. Среди причин тогда называлась выявленная налоговиками масштабная схема вывода средств за границу через тысячи компаний, а также информация о возможной причастности чиновника к хищениям на строительстве фортификаций через Полтавскую ОГА.

Отдельно тогда упоминались журналистские расследования относительно пребывания Пронина за рубежом и дело о строительстве фортификаций в Донецкой области в период, когда он возглавлял Полтавскую ОГА. Речь идет о контрактах с компанией "ЕНК Construction" на более 370 млн грн, заключенные без проведения открытых тендеров из-за военного положения.

Кто такой Филипп Пронин

Филипп Пронин – бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал фотографии укреплений, на которых, по словам Железняка, изображен совсем не тот участок, о котором шла речь в расследовании).

Также журналисты ранее утверждали, что Пронин мог организовать в Госфинмониторинге схему незаконного уклонения от мобилизации. Расследователи уже обращались в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения о совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

Как сообщал OBOZ.UA, также главу Госфинмона Пронина почти невозможно встретить в его офисе. За первые три месяца года он провел на рабочем месте всего 27 дней, тогда как остальное время — на больничных, в командировках и в отпуске.

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УкраинаГосслужба финмониторинга УкраиныКабинет министров УкраиныАлексей ГончаренкоФилипп ПронинСергей Корецкий
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