Требования для выхода на пенсию ужесточили: их не сможет выполнить львиная доля украинцев

Украинцам в 2026-м надо иметь 33 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Но уже сейчас в среднем украинцы имеют всего 32 года и 9 месяцев стажа.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Начиная с 2017-го в Украине ежегодно растут на 12 месяцев требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. В 2026-м нужно иметь от 33 лет стажа для того, чтобы вовремя получить пенсию. Постепенно требование возрастет до 35 лет.

Те, кто не имеет достаточно стажа, вынужден работать до 63 или 65 лет. "Средняя продолжительность страхового стажа лиц, которым в 2025 году назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", составляет 32 года 9 месяцев", – сообщили в ПФУ.

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа .

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Если стажа меньше, придется платить или работать до 63 или 65 лет.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа.

Количество пенсионеров из-за ужесточения требований к стажу будет расти и в дальнейшем. Если, например, в 90-х можно было не работать, но иметь официальное место работы, где лежит трудовая книжка, и стаж считался, то сейчас во внимание берут только тот период, за который уплачены налоги.

