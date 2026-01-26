Украинцам пересчитали пенсии: какой теперь размер средней выплаты и почему этого мало
ПФУ опубликовал обновленные данные по размеру пенсий. Они еще не учитывают перерасчет в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2026-го, однако показывают результат действующей системы повышения социальных стандартов, которая приводит к постепенному снижению покупательной способности.
О том, какие пенсии получают украинцы и что изменилось за последний год, читайте в материале OBOZ.UA.
Как выросли пенсии украинцев: считаем в гривнах, муке и процентах
Средняя пенсия с января 2025-го до января 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%. Этобольше, чем уровень инфляции за прошлый год (8%). Однако даже такой рост не может спасти покупательную способность пенсии. Дело в том, что продукты (а это основная статья расходов пенсионеров) дорожают значительно быстрее, чем растет общая инфляция.
Например, пшеничный хлеб из муки высшего сорта за год подорожал с 41,04 до 49,5 грн/кг (данные Госстата). Это рост на 20,6%. Если со средней пенсией в 5 789,05 грн в январе 2025-го можно было купить 141 кг муки, то в январе 2026-го – уже 132,2 кг.
То есть в пересчете на муку покупательная способность пенсионера со средней выплатой за год снизилась на 6,6%.
Также следует учитывать, что на самом деле львиная доля пенсионеров не получает хотя бы 6,5 тыс. грн. Так, согласно данным ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, пенсию до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от общего количества пенсионеров. По предварительным расчетам более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего.
Есть еще одна особенность в расчетах. Средняя пенсия по возрасту в Украине по состоянию на январь 2026-го составляет 6189,89 грн. Общая средняя пенсия также учитывает и пожизненное денежное содержание судей (а это в среднем 112 388 грн в месяц), и пенсию за выслугу лет (это, в том числе, силовики) – в среднем 12 842 грн. Если же считать только тех украинцев, которые не имели специального статуса и достигли пенсионного возраста, окажется, что ситуация еще хуже.
Кстати, и 6,5 тыс. (общая средняя пенсия), и 6,1 тыс. грн (средняя пенсия тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам) – значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера (он колеблется около 8 тыс. грн).
Общее количество пенсионеров снова снизилось: цифры удивляют
Также сохраняется тренд по сокращению количества пенсионеров. По состоянию на 1 января 2026-го пенсию получают 10 млн 167 тыс. украинцев. А еще год назад эта цифра составляла 10 млн 343 тыс. Для сравнения, еще пять лет назад, в январе 2021-го, пенсию в Украине получали 11 млн 130 тыс. человек.
Всего за пять лет статистика изменилась следующим образом:
- общее количество пенсионеров сократилось на 8,65% (с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.)
- количество "обычных" пенсионеров сократилось на 11,2% (с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.)
- количество пенсионеров по инвалидности снизилось на 1,08% (с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.)
- количество пенсионеров по выслуге лет – на 14,73% (с 604,1 тыс. до 515,1 тыс.)
Такая ситуация объясняется общей депопуляцией, ужесточением требований для выхода на пенсию (об этом – читайте далее в тексте). Едва ли не самые большие факторы – полномасштабная война, оккупация отдельных районов, значительное количество беженцев.
Уже сейчас среднего стажа не будет хватать для выхода на пенсию вовремя
Начиная с 2017-го в Украине ежегодно растут на 12 месяцев требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. В 2026-м нужно иметь от 33 лет стажа для того, чтобы вовремя получить пенсию. Постепенно требование возрастет до 35 лет.
Но уже сейчас в среднем украинцы имеют всего 32 года и 9 месяцев стажа, сообщили OBOZ.UA в ответ на запрос ПФУ.
Те, кто не имеет достаточно стажа, вынужден работать до 63 или 65 лет. "Средняя продолжительность страхового стажа лиц, которым в 2025 году назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", составляет 32 года 9 месяцев", – сообщили в ПФУ.
Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа .
Если стажа меньше, придется платить или работать до 63 или 65 лет.
Количество пенсионеров из-за ужесточения требований к стажу будет расти и в дальнейшем. Если, например, в 90-х можно было не работать, но иметь официальное место работы, где лежит трудовая книжка, и стаж считался, то сейчас во внимание принимают только тот период, за который уплачены налоги.