Украинцам пересчитали пенсии: какой теперь размер средней выплаты и почему этого мало

ПФУ опубликовал обновленные данные по размеру пенсий. Они еще не учитывают перерасчет в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2026-го, однако показывают результат действующей системы повышения социальных стандартов, которая приводит к постепенному снижению покупательной способности.

О том, какие пенсии получают украинцы и что изменилось за последний год, читайте в материале OBOZ.UA.

Как выросли пенсии украинцев: считаем в гривнах, муке и процентах

Средняя пенсия с января 2025-го до января 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%. Этобольше, чем уровень инфляции за прошлый год (8%). Однако даже такой рост не может спасти покупательную способность пенсии. Дело в том, что продукты (а это основная статья расходов пенсионеров) дорожают значительно быстрее, чем растет общая инфляция.

Например, пшеничный хлеб из муки высшего сорта за год подорожал с 41,04 до 49,5 грн/кг (данные Госстата). Это рост на 20,6%. Если со средней пенсией в 5 789,05 грн в январе 2025-го можно было купить 141 кг муки, то в январе 2026-го – уже 132,2 кг.

То есть в пересчете на муку покупательная способность пенсионера со средней выплатой за год снизилась на 6,6%.

Также следует учитывать, что на самом деле львиная доля пенсионеров не получает хотя бы 6,5 тыс. грн. Так, согласно данным ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, пенсию до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от общего количества пенсионеров. По предварительным расчетам более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего.

Есть еще одна особенность в расчетах. Средняя пенсия по возрасту в Украине по состоянию на январь 2026-го составляет 6189,89 грн. Общая средняя пенсия также учитывает и пожизненное денежное содержание судей (а это в среднем 112 388 грн в месяц), и пенсию за выслугу лет (это, в том числе, силовики) – в среднем 12 842 грн. Если же считать только тех украинцев, которые не имели специального статуса и достигли пенсионного возраста, окажется, что ситуация еще хуже.

Кстати, и 6,5 тыс. (общая средняя пенсия), и 6,1 тыс. грн (средняя пенсия тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам) – значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера (он колеблется около 8 тыс. грн).

Общее количество пенсионеров снова снизилось: цифры удивляют

Также сохраняется тренд по сокращению количества пенсионеров. По состоянию на 1 января 2026-го пенсию получают 10 млн 167 тыс. украинцев. А еще год назад эта цифра составляла 10 млн 343 тыс. Для сравнения, еще пять лет назад, в январе 2021-го, пенсию в Украине получали 11 млн 130 тыс. человек.

Всего за пять лет статистика изменилась следующим образом:

общее количество пенсионеров сократилось на 8,65% (с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.)

(с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.) количество "обычных" пенсионеров сократилось на 11,2% (с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.)

(с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.) количество пенсионеров по инвалидности снизилось на 1,08% (с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.)

(с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.) количество пенсионеров по выслуге лет – на 14,73% (с 604,1 тыс. до 515,1 тыс.)

Такая ситуация объясняется общей депопуляцией, ужесточением требований для выхода на пенсию (об этом – читайте далее в тексте). Едва ли не самые большие факторы – полномасштабная война, оккупация отдельных районов, значительное количество беженцев.

Уже сейчас среднего стажа не будет хватать для выхода на пенсию вовремя

Начиная с 2017-го в Украине ежегодно растут на 12 месяцев требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. В 2026-м нужно иметь от 33 лет стажа для того, чтобы вовремя получить пенсию. Постепенно требование возрастет до 35 лет.

Но уже сейчас в среднем украинцы имеют всего 32 года и 9 месяцев стажа, сообщили OBOZ.UA в ответ на запрос ПФУ.

Те, кто не имеет достаточно стажа, вынужден работать до 63 или 65 лет. "Средняя продолжительность страхового стажа лиц, которым в 2025 году назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", составляет 32 года 9 месяцев", – сообщили в ПФУ.

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа .

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Если стажа меньше, придется платить или работать до 63 или 65 лет.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа.

Количество пенсионеров из-за ужесточения требований к стажу будет расти и в дальнейшем. Если, например, в 90-х можно было не работать, но иметь официальное место работы, где лежит трудовая книжка, и стаж считался, то сейчас во внимание принимают только тот период, за который уплачены налоги.