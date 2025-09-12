Работница "Укрпочты" поработала два месяца и уволилась: через семь лет в суде потребовала от компании 673 тысячи компенсации

Бывшая работница "Укрпочты" подала иск против компании через семь лет после своего увольнения. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в 2018-м, а в 2025-м заявила, что ее уволили без всякой причины и в суде потребовала 673,8 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

Видео дня

Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Запорожья от 9 сентября 2025-го. Так, суд рассмотрел требования бывшей работницы почты и отказал женщине. "В иске отказать. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела", – говорится в решении.

Бывшая сотрудница "Укрпочты" заявила, что работала в компании всего два месяца, до августа 2018-го и была уволена "без всякой уважительной причины без предупреждения и выплат за это время, получив лживую запись в трудовой книжке "По собственному желанию".

"Однажды в августе 2018 года опоздала не определенное количество минут. Причиной опоздания на работу стали транспортные причины. Расчет ущерба за вынужденный прогул проведен ею из расчета заработной платы, которая начисляется в Украине за июль 2025 года. По поводу определения размера морального вреда она имеет сложности, однако она понесла его", – говорится в материалах дела.

Представительница "Укрпочты" в суде отметила, что истица обратилась в суд почти через семь лет после увольнения. Приказом Запорожской дирекции АО "Укрпочта" от 05.06.2018 № 2079-к истица принята на работу с 06.06.2018 на должность оператора почтовой связи III класса Отделения почтовой связи Запорожье 35 1 группы. Основанием для издания указанного Приказа было письменное заявление истицы.

При этом 15.08.2018 истица обратилась к руководству Запорожской дирекции AT "Укрпочта" с письменным заявлением об увольнении ее по собственному желанию с 15.08.2018. Приказом Запорожской дирекции AT "Укрпочта" от 15.08.2018 № 3649-К о прекращении трудового договора (контракта) истица, табельный номер 10719329, уволена 15.08.2018.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!