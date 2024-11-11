"Спрятала" имущество на 6 млн грн: топ-чиновнице Львовской МСЭК сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении высокопоставленной чиновнице из Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Чиновницу уличили в сокрытии от декларирования имущества на 6 млн грн. В частности, женщина оформила на родственников люксовые автомобили.

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Об этом говорится в сообщении ГБР. Имя фигурантки не раскрывается.

"Она (подозреваемая. – Ред.) не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет около 6 млн грн. А также арендует место в паркинге расположенном в ее доме", – говорится в сообщении.

Подозрение предъявлено по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины – "Декларирование недостоверной информации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Кроме того, подозреваемой хотят избрать меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Ей вручили соответствующее ходатайство, а финальное решение примет суд.

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