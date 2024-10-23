В Украине функции МСЭК передадут больницам: что это значит на практике и когда ждать перемен

С января 2025 г. в Украине произойдут значительные изменения в медицинской системе. Ожидается, что функции медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) перейдут к кластерным и сверхкластерным больницам.

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Основной целью этой реформы является упрощение процесса установления инвалидности. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Функцию мы передаем к кластерным и сверхкластерным больницам. Кластерные и сверхкластерные больницы – это уже результат госпитального планирования, которое проведело Министерство здравоохранения. И определило в каждом регионе эти больницы", – сказал он.

По словам Ляшко, эти медицинские учреждения обеспечивают доступность для пациентов в пределах установленных нормативов и предлагают как минимум 20 различных видов медицинской помощи.

Как отметили в телемарафоне, процесс установления инвалидности начнется непосредственно в больнице, у постели пациента. Кластерные больницы имеют большое количество узких специалистов, которые смогут оценить, какие функции пациента могут быть восстановлены, а какие нет. Все документы о состоянии пациентов будут вноситься в единую систему, позволяющую представить обращение медицинских документов в электронном формате.

Напомним, что сейчас идет общественное обсуждение нового законопроекта, предусматривающего проведение медико-социальной экспертизы в кластерных больницах с внедрением цифровых решений и повышением уровня безбарьерности для пациентов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года.

Также после указанного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что в отношении МСЭК должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина, подчиненные которого массово оказались "инвалидами". После этого генпрокурор подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Также OBOZ.UA исследовал декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составил рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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