"Точно знает муж": скандальная глава МСЭК Крупа впервые заговорила, откуда в ее квартире взялись миллионы долларов

Скандально известная руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, впервые дала показания о происхождении найденных у нее дома миллионах долларов наличными. По ее словам, о том, откуда взялись деньги, якобы знает точно только ее супруг Владимир Крупа.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра, на которые обратили внимание СМИ. Свое заявление Крупа сделала во время рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об аресте имущества.

Крупа опровергла обвинения. По ее словам, ее семье якобы принадлежат только те деньги, которые указаны в декларации об имущественном положении. А все остальное – "принадлежит другим лицам". Что это за люди, по словам Крупы, точно ее муж, в прошлом руководитель областного управления Госаудитслужбы.

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Сам Владимир Крупа, как говорится в замечаниях к протоколу обыска, сообщал, что изъятые наличные находились в его распоряжении. По его словам большая часть этих денег якобы была передана ему в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов.

Во время судебного разбирательства адвокаты Крупы заявили, что у следствия нет доказательств, что найденные в квартире подозреваемой деньги принадлежат именно главе МСЭК. "Отдельно адвокат Крупы издала любопытную деталь. Оказывается, что большая часть изъятых средств найдена в комнатах, которыми подозреваемая якобы не пользуется", – говорится в материале.

В данных досудебного расследования действительно содержится информация о том, где именно нашли деньги. В частности:

в гостиной нашли $106,1 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн;

в гардеробной, где размещался сейф, – $315,9 тыс. и 25,4 тыс. евро;

в спальне мужа подозреваемой Владимира Крупы – $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн;

в еще одной спальне – $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн.

Ранее на имущество Крупы наложили арест. Среди прочего, под ограничение попала и ее наличка: 5 051 950 грн, 5 113 300 долларов и 301 060 евро. Речь идет о средствах, изъятых по месту и в рабочем кабинете главы Хмельницкой МСЭК. Кроме того, суд наложил на другое имущество Крупы:

документы по проектированию строительства пяти домов;

договоры купли-продажи земельных участков;

ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone 10;

две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;

брендовые украшения, медицинская документация и банковские карты.

Напомним, 4 октября 2024 Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на $6 млн.

Впоследствии, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Согласно официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, также следствие обнаружило у Крупы и ее семьи миллионные счета в польских банках. Эти средства не были отражены в декларации Крупы за 2023 год.

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