Врач МСЭК живет в имении и покупает квартиру в Хорватии, а простой судья из Одессы стал владельцем трех квартир в Турции: как украинские власти "инвестируют" в недвижимость. Расследование

В Украине после целого ряда скандалов вокруг имущества глав МСЭК в Минсоцполитики заявили о подготовке и внедрении реформы. Прокуроров, которые с помощью инвалидности преждевременно получали высокие пенсии, начали увольнять. "Чистка" дошла и до генпрокурора. Однако систему при этом не поменяли: по-прежнему прокуроры могут получать высокую пенсию, имея всего 10 лет стажа и статус лица с инвалидностью.

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Не изменилась ситуация и с контролем над декларациями. НАПК собирает декларации, но о детальной проверке говорить не приходится. Врачи МСЭК и чиновники оформляют на себя поместья, покупают недвижимость за границей и показывают миллионные состояния.

Яркий пример – судья из Одессы Александр Кравец. После своей отставки в 50 лет он получил пенсию в размере около 107 тыс. грн в месяц, в декларации указал, что теперь живет в Нидерландах в комнате, предоставляемой пострадавшим от войны, хотя за год до этого купил сразу три квартиры в Турции. В Одессе на "служителя Фемиды" оформлен жилой дом площадью более 1200 квадратов.

О зажиточном судье, а также о враче-МСЭК, которая инвестирует в жилье в Хорватии, читайте в расследовании OBOZ.UA.

Врач МСЭК и ее муж-чиновник: покупают квартиры в Хорватии, живут в шикарном имении и зарабатывают на госзакупках санатория

Врач МСЭК из Хмельницкого Алла Киндзерская живет в элитном районе в доме площадью около 300 квадратов. Ее супруг – чиновник с большим стажем, а она работает в медицине. Несмотря на это, им удалось построить имение в родном городе и даже инвестировать средства в зарубежную недвижимость.

Алла Киндзерская, врач-терапевт Хмельницкой областной МСЭК, в прошлом году в среднем зарабатывала 23,4 тыс. грн. Еще около 21 тыс. грн в месяц ей платят за работу в санатории "Лесная песня". Сотрудница МСЭК также указала в декларации своего мужа Сергея Киндзерского.

Киндзерский с 2009 года работал директором Хмельницкого областного отделения Фонда соцстраха. На сайте одного из университетов города размещена биография Киндзерского: 58-летний чиновник последние 30 лет работает на государство и государственные организации. Он возглавлял управление соцзащиты Хмельницкой ОГА, был заместителем председателя ОГА до 2004-го. С 2004-го по 2009-й работал в университете.

В прошлом году он получил зарплату в фонде соцстраха в размере 135,2 тыс. грн (за неполный год). Также он получает ежемесячную пенсию в 11,5 тыс. грн. Чиновнику начислили 80,3 тыс. грн. зарплаты за прошлый год из Хмельницкого университета управления и права, 211,1 тыс. грн зарплаты от фирмы "Дита" (17,5 тыс. грн в месяц) и 312,7 тыс. грн от ПФУ (26 тыс. грн в месяц). То есть главный источник дохода – социальные выплаты и пенсия.

Уже во время полномасштабной войны, в октябре 2022-го, супруги задекларировали квартиру в Хорватии площадью почти 80 квадратов (еще строится). Несколькими неделями ранее Киндзерские купили квартиру на этапе строительства в с. Сатанов (площадью 40,1 кв.). А в 2019-м врач и чиновник приобрели в Хорватии часть дома общей площадью 979 квадратов.

Представители хмельницкой элиты за несколько лет до этого обзавелись собственным имением в Хмельницком. Они купили здание площадью 293,6 кв. м в элитном районе города. Здесь находятся имения самых богатых горожан, у соседей – бассейны во дворах, а кроме основного дома, также на участках размещают гостевые.

Судя по снимкам Googlemaps, у Киндзерских собственного бассейна нет, однако такое имение может себе позволить далеко не каждый успешный бизнесмен. Также в с. Синяк Закарпатской области у супругов есть дом площадью 136 квадратов. Эта живописная деревня окружена лесом. В декларации также пять земельных участков. Гараж площадью 35 кв. м, квартиры площадью 60,7 и 51,6 кв. м в Каменец-Подольском.

Фонд соцстраха и управления соцзащиты ОГА, возглавляемый Киндзерским, покупают путевки у санаториев. И так совпало, что один из санаториев принадлежит семье чиновника и врача. Алла Киндзерская – конечный бенефициар санатория "Лесная песня". У этого заведения было десятки мелких собственников, но, вероятно, эти доли объединили, сейчас у предприятия есть лишь несколько учредителей.

"Лесная песня", судя по данным YouControl, существует за счет государственных закупок. В прошлом году из 18,5 млн грн дохода 13,6 млн они получили от госструктур. А в этом году они уже успели получить государственные закупки на 12,2 млн грн. Например: департамент соцзащиты Хмельницкой ОГА (ранее возглавлял Киндзерский) заплатил почти 3 млн в сентябре 2024-го, а за август они совершили три транша: 825 тыс. и 609 тыс. грн и 2,1 млн грн. Вот такое совпадение.

Судья скупает квартиры в Турции, владеет огромным поместьем и живет в бесплатной комнате в Нидерландах

Судья Апелляционного административного суда из Одессы Александр Кравец всю свою карьеру посвятил работе на государство. Он работал в Одесском горсовете, а с 2003-го и на протяжении почти 20 лет был судьей. В прошлом году Кравец ушел в отставку, и его жизнь коренным образом изменилась.

Судья даже в отставке по требованию закона продолжил публиковать декларации. Но теперь он указывает, что живет не в Украине, а в Нидерландах, где ему предоставлена бесплатная комната для проживания.

Бесплатную комнату большей площадью задекларировала и жена судьи в отставке. В документе указан тип пользования: "бесплатное пользование лицами, нуждающимися в защите во время войны в Украине". В Нидерландах судья живет бесплатно, в то время как в Турции он купил три квартиры в новостройке (еще не сдана в эксплуатацию). Речь идет о квартирах площадью 110, 70 и 70 кв. м. Жилье он приобрел в ноябре 2022-го, уже после начала Великой войны.

В Одессе у семьи остался целый ряд объектов недвижимости. Жена судьи Анна Кравец владеет садовым домом площадью 170,7 квадратов (его купили в 2021-м), а уже во время Великой войны судья купил землю в Одессе площадью 585 кв. м (в мае 2023-го). Кроме того, "служитель Фемиды" задекларировал жилой дом площадью 1295,1 кв. м и несколько земельных участков. Согласно декларации такое здание стоит около 13 млн грн.

За 2023-й Александр Кравец задекларировал доход в качестве зарплаты судьи в размере 1,1 млн грн (его уволили в феврале 2023-го). Еще 1,2 млн грн он получил в качестве пенсии. Кравец получает 107 тыс. грн от ПФУ ежемесячно. Его жена задекларировала ежемесячный доход от Start People Staffing BV (агентство трудоустройства) и занятия предпринимательской деятельностью в размере более 170 тыс. грн в месяц. Также в прошлом году семья продала свои авто в Украине, а судья в отставке получил доход от предпринимательской деятельности в размере 75 тыс. грн в месяц.

На сайте Ассоциации развития судейского самоуправления опубликована биография Кравца. Ему 51 год, карьеру начинал в Фонде госимущества, работал в исполкоме Одесского городского совета, а с 2003-го назначен судьей.

Отметим, OBOZ.UA не утверждает, что упомянутое в декларациях состояние получено незаконным путем. Однако указанная информация как минимум требует внимательного изучения со стороны правоохранителей.