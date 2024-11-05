Миллионы гривен, оружие, куча недвижимости: что нашли у первых фигурантов коррупционных схем в МСЭК

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пятерых фигурантов, задействованных в уголовных схемах в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК). Среди прочего, найти удалось 128 единиц жилой и нежилой недвижимости, 40 земельных участков, миллионы гривен на счетах в банках и оружие.

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Об этом сообщили в самом АРМА. Там отметили, что в целом Нацагентство привлечено к выявлению и розыску активов работников, которые были участниками коррупционных схем, в:

лечебных учреждениях;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП);

военно-врачебных комиссиях (ВВК);

МСЭК.

"В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста. Что позволяло им избежать призыва на военную службу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц. "Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом", – рассказали в АРМА.

Что нашли у работников МСЭК

В целом же, отмечается, сотрудники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения. В частности, речь идет о:

128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы).

140 земельных участках.

30 автомобилях, в т.ч., премиального класса.

Корпоративных правах на общую сумму более 20 млн грн (в т.ч. в предприятии энергетической отрасли, строительной компании).

Миллионы гривен на счетах в банках;

Оружие.

"АРМА готова к управлению выявленными незаконно приобретенными активами коррупционеров из МСЭК или любых других сфер. Ожидаем соответствующие определения судов о передаче указанных активов в управление АРМА", – отметили в Нацагентстве.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже к 31 декабря 2024 года.

В то же время, журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации МСЭК. Вместо них будут создаваться экспертные комиссии в учреждениях здравоохранения.

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