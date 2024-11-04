Кабмин подал в Раду законопроект о реформировании МСЭК: что он предусматривает

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Вместо них будут создаваться экспертные комиссии в учреждениях здравоохранения.

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В карточке законопроекта №12178 отмечается, что его инициатором является премьер-министр Денис Шмигаль. В понедельник, 4 ноября, документ был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В проекте закона указано, что комиссии будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения. Их члены будут нести гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

В функции экспертных комиссий будет входить установление группы инвалидности, направление на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного медосмотра.

Также законопроект призван установить четкие этапы оценки повседневного функционирования человека, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и при наличии для этого оснований будет предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений.

Этим законопроектом предлагается внести изменения в целый ряд украинских законов, а также заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы устойчивых ограничений жизнедеятельности совершеннолетних лиц на Оценку повседневного функционирования человека, введя соответствующее базовое регулирование.

"В связи с исключением из законодательства медико-социальной экспертизы устойчивых ограничений жизнедеятельности соответствующие изменения вносятся в ряд других действующих законов Украины; установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, что приводит к временной потере трудоспособности", – сказано в пояснительной записке.

Напомним, что ранее, 29 октября, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы МСЭК. Решение поддержали 284 народных депутата.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря 2024 года.

– С января 2025 года в Украине произойдут значительные изменения в медицинской системе. Ожидается, что функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

– В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что людей, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии, не допустят к работе в обновленной системе врачебных комиссий. Другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

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