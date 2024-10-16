Скандальная глава МСЭК Крупа оформила инвалидность по меньшей мере 50 прокурорам: СМИ раскрыли имена

Почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – порой сотни тысяч гривен в год.

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Об этом свидетельствуют обстоятельства дела, которые стали известны "Цензор.Нет". Журналисты уверены, что правоохранительные органы Хмельнитчины были в курсе масштабной коррупционной схемы, которую организовала "слуга народа" Крупа.

"Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали. Давайте посмотрим на орган, отвечающий за соблюдение законности и государственное обвинение, – областную прокуратуру Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами 2-й группы – согласно решению главврача МСЭК Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы (сын Татьяны. – Ред.)", – отмечает журналист Юрий Бутусов и приводит список таких прокуроров с "инвалидностью", отмечая, что он не является исчерпывающим:

1. Олейник Алексей Леонидович, прокурор Хмельницкой области;

2. Олейник Ирина Александровна, жена прокурора области, прокурор прокуратуры Хмельницкой области до 2024 года, по данным журналистов, сейчас перевелась в областной ТЦК Минобороны;

3. Мартынюк Александр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры;

4. Нагребецкий Сергей Станиславович, заместитель начальника отдела прокуратуры;

5. Ромась Сергей Иванович, начальник отдела прокуратуры области;

6. Галус Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

7. Луговой Алексей Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

8. Лазаренко Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области;

9. Щербатюк Александр Евгеньевич, начальник отдела прокуратуры, по нашим данным, сейчас один из руководителей в Государственной пенитенциарной службе;

10. Никитюк Петр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры области;

11. Шпак Олег Александрович, начальник отдела прокуратуры области;

12. Сидельников Руслан Викторович, начальник отдела прокуратуры области;

13. Войтюк Михаил Павлович, начальник отдела прокуратуры области;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

15. Коханский Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области;

16. Максимчук Николай Васильевич, начальник отдела прокуратуры области;

17. Барахтенко Игорь Михайлович, начальник отдела прокуратуры области;

18. Львовский Олег Николаевич, начальник отдела прокуратуры области;

19. Веселовская Ольга Петровна, прокурор прокуратуры области;

20. Сарело Владимир Петрович, прокурор прокуратуры области;

21. Лесная Оксана Емельяновна, прокурор прокуратуры области;

22. Романюк Роман Леонидович, прокурор прокуратуры области;

23. Балюк Виталий Александрович, прокурор прокуратуры области;

24. Лунь Юлия Анатольевна, прокурор прокуратуры области;

25. Пронозюк Виталий Игоревич, прокурор прокуратуры области;

26. Галишук Александр Владимирович, прокурор прокуратуры области;

27. Яремчук Ольга Алексеевна, прокурор областной прокуратуры;

28. Базан Александр Викторович, руководитель окружной прокуратуры;

27. Олейник Роман Владимирович, руководитель окружной прокуратуры;

28. Стецюк Сергей Иванович, руководитель Волочисской окружной прокуратуры;

29. Комар Иван Васильевич, руководитель окружной прокуратуры города Хмельницкого;

30. Терлецкий Александр Цезаревич, заместитель руководителя окружной прокуратуры;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрий Михайлович;

33. Арсенюк Виктор Николаевич;

34. Лысюк Иван Викторович;

35. Заремба Александр Иванович;

36. Полищук Михаил Анатольевич;

37. Благовисный Андрей Станиславович;

38. Витюк Евгений Александрович;

39. Боднарук Татьяна Евгеньевна;

40. Скрынник Максим Вадимович;

41. Лютый Богдан Васильевич;

42. Кушнир Дмитрий Владимирович;

43. Гучинская Ирина Николаевна;

44. Туз Юрий Антонович;

45. Васильева Любовь Владимировна;

46. Прокопчук Виталий Николаевич, прокурор окружной прокуратуры;

47. Питель Марина Васильевна;

48. Сухоребрый Сергей Анатольевич, прокурор Летичевской окружной прокуратуры;

49. Наконечный Сергей Александрович, руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры;

50. Олийнык Роман Владимирович, руководитель Шепетовской окружной прокуратуры.

"Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры... Согласно решению МСЭК, в Хмельницкой области почти не осталось здоровых прокуроров", – отмечает журналист.

При этом прокуроры "с инвалидностью" получают пенсии. Например, семейство областного прокурора Олийныка получило 2,5 млн грн из денег пенсионеров. Первым пенсию в 2017 году в возрасте 37 лет оформил сам Алексей Олийнык, тогда он получил впервые 34 397 грн. А 2023-м Алексей Олийнык и его жена Ирина Олийнык получили уже по 251 260 грн.

Согласно декларации руководителя Волочисской окружной прокуратуры Сергея Стецюка за 2023 год, он получил пенсию в размере 251 160 грн. Его жена Елена Стецюк – 32 200 грн. Согласно декларации руководителя окружной прокуратуры города Хмельницкого Ивана Комара за 2023 год, он получил пенсию также в размере 251 160 грн, а его жена Ирина Комар – 32 925 грн.

Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили только установленные журналистами 50 прокуроров от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 млн грн. Некоторые из фигурантов списка оформляли пенсии с 2016 года, некоторые – лишь в последнее время.

Впрочем, журналисты предполагают, что деньги – далеко не главное в этой схеме. Ведь согласно законодательству о труде люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и при переходе с должности на должность, их гораздо сложнее уволить. Наличие супруги или супруга с инвалидностью – дополнительная причина, чтобы не допустить перевод прокурора из "своей" области, где у него уже налажены связи.

"То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру самым удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были приятным бонусом за сотрудничество", – считает Бутусов.

Не последнюю роль, вероятно, сыграла и мобилизация. Отмечается, что при обыске сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) на рабочем месте Крупы в областной МСЭК было найдено $104 тыс., которые в период 2-4 октября Крупа получила от 30 граждан. То есть с одного человека за получение свидетельства об инвалидности брали по $3-4 тыс.

"Коррупционная схема работала ежедневно и массово, в порядке живой очереди. Большинство граждан, принесших взятки в последнее время, – женщины. Суть схемы состоит в том, что при наличии жены-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. И статистика тех, кто уклоняется, скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины", – отмечает Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2024 года Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Дело Крупы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Теперь расследованием будут заниматься его детективы. А 17 октября Апелляционная палата ВАКС будет рассматривать жалобу адвокатов на арест Крупы с альтернативой залога. Защита считает, что сумма в 500 млн грн якобы нарушает правила установления залогов.

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