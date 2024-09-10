"Сообщить причины нельзя": как украинские банки без объяснений закрывают счета клиентов

В Украине банки имеют право без объяснений закрывать счета своих клиентов и блокировать карты. По закону (также это прописано и в банковских договорах), называть причину, по которой разорвали договор, не нужно.

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Об очередной блокировке счета недавно на специализированном форуме "Минфин" сообщил клиент одного из крупных банков. "Мой счет был неожиданно заблокирован, и банк даже не потрудился объяснить причину отказа в обслуживании. Все мои попытки узнать, что произошло, были напрасны. Monobank не отвечал на мои запросы, и я почувствовал себя совершенно проигнорированным. Важно отметить, что я никогда не нарушал правила пользования банком, не имел больших сумм на счете и вообще всегда соблюдал все условия ", - написал клиент.

В ответ в банке отметили, что принимают решение о возможности обслуживания клиента, анализируя информацию из проверенных источников. "На сегодняшний день было принято решение отказать вам в пользовании картой monobank. Сообщить вам точную причину отказа не можем из-за политики банка", - ответили представители банка.

Чаще в таких случаях речь идет о нарушении, которое было выявлено финансовым мониторингом. Банки не называют это нарушение и не сообщают детали специально, чтобы правила не научились обходить. Вероятно, банк решил, что обслуживать такого клиента слишком рискованно.

Что делать, чтобы не потерять доступ к своим картам

Ознакомиться с условиями использования счета. Перечитайте договор, обратитесь в банк и попросите уточнить условия сотрудничества. Если это зарплатная карта, используйте ее по назначению. Старайтесь соблюдать условия сотрудничества с банком.

Быть предсказуемым для банка. Банк может заблокировать ваш счет в случае, если вы не можете объяснить происхождение платежей, переводов.

Платить налоги честно. Если вы декларируете все доходы и получаете их прозрачно, вы в любой момент сможете объяснить банку свои банковские операции.

Не передавайте свою карточку никому. Важно, чтобы вы самостоятельно пользовались своей картой. Не передавайте его посторонним. Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине существует целый рынок "мулов": это клиенты банков, которые передают свои карты мошенникам за небольшое денежное вознаграждение. Такие "мулы" рискуют навсегда оказаться в черном списке банков и больше не смогут открыть счет.

Отказаться от подозрительных операций. Банки часто блокируют счета после покупки криптовалюты, поэтому старайтесь избегать тех операций, которые могут быть подозрительными. Если вы планируете покупать или продавать криптовалюту, пользуйтесь услугами официальных бирж, проверяющих своих клиентов.

Если вам закрыли счет, а на нем еще останутся деньги, нужно прийти в отделение и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. Если у вас нет счета в другом банке, нужно открыть его.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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