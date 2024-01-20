Выгоднее, чем покупать доллар или даже биткоин: как изменилась стоимость золота в украинских банках и сколько можно заработать

В Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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Сейчас украинские банки продают золото за 76 005 грн за унцию (28,34 грамм), говорится в сообщении OBOZ.UA. В феврале 2022 года украинцу для покупки унции нужно было иметь 51 121 грн. Если на 51 121 грн в феврале купить биткоин, доллар и золото и продать в январе 2024-го, можно было бы заработать:

на золоте – 24 884 грн.

на долларе – 16 247 грн

на биткоине – 24 256 грн

Так, курс доллара вырос с 28,45 до 38,5 грн/$. Биткоин подорожал с 39,8 тыс. до 41,55 тыс. долларов. При этом летом биткоин значительно подешевел. Даже с учетом последнего подорожания и девальвации гривны, возможный заработок от биткоина все равно меньше, чем заработок от золота.

Значительное удорожание золота происходит во всем мире. Это связано с тяжелой экономической ситуацией, высокими рисками инвестирования и т.д. В отличие от криптоактивов, которые также могут значительно дорожать, риск потери своих сбережений в случае покупки золота минимален.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в ближайшее время может подорожать доллар. Притом ожидать значительных изменений не стоит. У НБУ достаточно резервов для стабилизации рынка.

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