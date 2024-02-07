Стал "мулом" – забанили во всех банках. Почему лучше не продавать свою карточку

"Мулами" в Украине называют людей, которые за небольшое финансовое вознаграждение отдают мошенникам свои банковские счета, карты и доступ к онлайн-банкингу. И, как следствие, становятся соучастниками мошеннических схем, попадают под особое внимание Киберполиции и в бан во всех украинских банках.

За последние два года количество "мулов" выросло в разы. Как правило это мужчины, возрастом от 16 до 40 лет.

О том, как работают "мулы", сколько им платят и почему не стоит продавать свою карту, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто такие "мулы" и как работает схема

"2 тыс. грн за карту любого банка, кроме Моно. За "Приват" 2,5 тыс. грн. Гарантируем, что это не кредит и не криминал", – говорится в объявлении для тех, кто планирует продать свой банковский счет. Таких украинцев называют "мулами", и, как рассказала заместитель директора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко, количество "мулов" достигло в прошлом году 10,8 тыс., хотя еще до полномасштабной войны их было всего 1,8 тыс.

Украинцы соглашаются отдать свою карточку для того, чтобы ее использовали мошенники. Именно благодаря этим карточкам украденные деньги быстро выводят. "Мулы" фактически создают инфраструктуру для мошенников. И хотя отдельной уголовной ответственности за передачу карт нет, "мулы" – первые, кого находят представители Киберполиции, они – соучастники преступления.

Мошенники покупают карты у посредников по цене от 3,8 тыс. до 9,5 тыс. грн за каждую (вместе с доступом к онлайн-банкингу). А вот посредники скупают карты у самих "мулов" значительно дешевле. Они проверяют счета, собирают документы, организовывают доставку карт почтой. Мошенникам обычно неинтересно покупать одну карточку, они заинтересованы сразу в партии.

OBOZ.UA нашел покупателя в сети. Среди трех потенциальных покупателей двое согласились купить только карточку "Привата". Что интересно – в объявлениях обещают заплатить несколько тысяч гривен, а во время индивидуального общения цена снизилась уже до 500 грн.

Большинство "мулов", как говорят в ЕМА – мужчины трудоспособного возраста (от 16 до 40 лет).

Почему становиться "мулом" очень невыгодно

То, чем занимаются "мулы", считается нарушением закона в большом количестве стран, в том числе в ЕС. Европол производит задержания, находит тех, кто предоставляет мошенникам доступ к своим счетам. В Украине же в первую очередь "мулов" наказывают банки. Как рассказывает Данильченко, банки обмениваются между собой информацию о "мулах", и им больше не открывают счета в любом финансовом учреждении.

В одном из крупных украинских банков OBOZ.UA рассказали: после обращения Киберполиции или после того, как служба безопасности банка получает информацию о том, что счет использовали мошенники, карту сразу же блокируют. Если Киберполиция подтвердит, что счет не использовался сознательно, его могут разблокировать. В противном же случае с клиентом разорвут отношения, а его включат "в черный список".

"Количество скомпрометированных счетов растет. Это такая информация, которую не очень любят банки показывать. Могу точно сказать, что чаще всего клиенты не знают, что к их счету получил кто-то доступ (в таком случае речь идет не о "мулах", а о жертвах мошенничества. – Ред) .Если же это действительно "мул", то этот человек точно больше никогда не сможет открыть счет", – рассказывает сотрудник одного из крупных банков.

Замдиректора ЕМА добавляет: часть украинцев не осознают ответственности за то, что они предоставили свою карту мошенникам. Они пытаются заработать быстрые деньги, но должны понимать, что тем самым становятся частью мошеннической схемы. И, как в случае с другими преступлениями, должны нести за это ответственность.

Полное прекращение деятельности "мулов" могло бы значительно усложнить жизнь жуликам. "Даже если бы "мулы" исчезли, мошенничество бы не исчезло. Со временем мошенники нашли бы другие способы вывода средств. Но, как показывает опыт, в странах, где есть уголовная ответственность за такую деятельность, ситуация лучше. Эти страны хотя бы не являются поставщиками сервисов для международного мошенничества. Здесь вопрос нашей сознательности, мы интегрируемся в ЕС и не должны становиться источником проблем", – добавляет Данильченко.

Каждый должен понимать, что он несет ответственность за свой счет.