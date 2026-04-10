С карточек украинцев воруют деньги: Гороховский назвал самый популярный метод мошенников

В последние несколько месяцев самым популярным способом телефонного мошенничества в Украине является звонок "от робота" (автоматизированная система голосового меню) с сообщением о попытке входа в ваш аккаунт. Украинцам советуют ни в коем случае не выполнять действия, которые требует собеседник. Вместо этого стоит самостоятельно обратиться в поддержку своего банка и сообщить о событии.

Об этом предупредил соучредитель monobank Олег Гороховский. Он подробно рассказал о схеме обмана:

звонок от "робота" с сообщением: "В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это были не вы – нажмите "1";

далее клиент попадает на живого мошенника, и тот предлагает перевести деньги на "резервный счет", подать заявку на кредит и "спасти" свои средства.

Инструкция, как противодействовать телефонным мошенникам

OBOZ.UA подготовил короткую и действенную инструкцию, которая поможет защитить финансы и нервы от телефонных мошенников.

Сильные эмоции

Мошенники всегда пытаются вывести из равновесия. Если звонок вызывает сильные эмоции – это повод остановиться и не принимать никаких решений сразу. Мошенники используют две основные тактики:

запугивание : "ваша карта заблокирована", "с вашего счета пытаются снять деньги", "родственник в беде";

: "ваша карта заблокирована", "с вашего счета пытаются снять деньги", "родственник в беде"; чрезмерная выгода: "вы выиграли приз", "начислена социальная помощь", "предлагаем сверхприбыли от криптоинвестиций".

Когда стоит немедленно прекратить разговор

Если "работник банка" говорит, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет", следует немедленно положить трубку. Это 100% мошенничество. Настоящие сотрудники банка или госучреждений никогда не спросят:

ПИН-код к карте;

трехзначный номер на обороте карты (CVV/CVC);

пароли из SMS-сообщений от банка или для входа в приложения (например, Дія, "Приват24", monobank и т.д.);

срок действия карты.

Правила безопасности

Следует проверять номера : если звонят якобы из банка, стоит положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты.

: если звонят якобы из банка, стоит положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты. Не нужно переходить по ссылкам : мошенники часто присылают SMS или сообщения в мессенджерах со ссылками на фейковые сайты (фишинг), которые выглядят как страницы банков, почты или криптосервисов.

: мошенники часто присылают SMS или сообщения в мессенджерах со ссылками на фейковые сайты (фишинг), которые выглядят как страницы банков, почты или криптосервисов. Рекомендуется установить лимиты : стоит ограничить сумму онлайн-оплат в банковском приложении, даже если данные карты украдут, злоумышленники не смогут снять все сразу.

: стоит ограничить сумму онлайн-оплат в банковском приложении, даже если данные карты украдут, злоумышленники не смогут снять все сразу. Стоит использовать двухфакторную аутентификацию: нужно включить ее везде, где это возможно (соцсети, почта, банкинг).

Мошеннические инвестиционные схемы

Сейчас также популярны схемы с "криптофермами" и "инвестиционными проектами". Стоит быть осторожным, если собеседник:

гарантирует огромную прибыль без рисков;

просит установить программу для "дистанционной помощи" или "обучения" – часто это софт для удаленного доступа к устройству;

требует подключить онлайн-банкинг или криптокошелек к неизвестному сайту для "активации аккаунта".

Что делать, если данные уже украли

Нужно немедленно заблокировать карту через приложение или горячую линию банка.

Изменить пароли ко всем финансовым кабинетам и почте.

Сообщить в Киберполицию: заявление подается на сайте cyberpolice.gov.ua или позвоните по номеру 0 800 505 170.

