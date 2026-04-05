Мошенники начали активно маскироваться под МВД: как выманивают деньги украинцев

Мошенники создают фейковые сайты, которые копируют сервисы МВД (Министерство внутренних дел), и через рекламу или мессенджеры заманивают пользователей оформить "услуги". После ввода данных или предоплаты они либо исчезают с деньгами, либо получают доступ к банковским реквизитам и персональной информации жертвы.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Фишинговые атаки становятся все более сложными, а их дизайн почти идентичным официальным платформам. В результате даже внимательные пользователи могут не сразу заметить подмену.

Основой мошенничества является классический фишинг, адаптированный под государственные онлайн-сервисы. Злоумышленники копируют внешний вид сайтов, используют государственную символику, цвета и даже тексты с официальных ресурсов. Далее они запускают рекламу в социальных сетях или распространяют ссылки через мессенджеры.

Пользователь переходит по такой ссылке и попадает на страницу, которая выглядит абсолютно легитимно. После этого человеку предлагают воспользоваться "услугой", которая на самом деле не имеет никакого отношения к государству. Чаще всего аферисты спекулируют на темах, которые пользуются высоким спросом среди граждан, в частности, речь идет о:

оформлении водительского удостоверения без экзаменов;

быстрое получение документов онлайн;

запись в сервисные центры без очередей;

проверке статуса документов.

Особенно опасными являются предложения получить водительское удостоверение "за несколько дней" без обучения и сдачи экзаменов. В МВД отмечают, что таких услуг не существует, и любые подобные предложения являются мошенничеством.

Сценарии развития событий могут быть разными, но все они имеют негативные последствия для пользователя. В самом простом случае человек теряет деньги, после предоплаты мошенники просто исчезают. В других ситуациях жертва может получить поддельный документ, который не отображается в официальных реестрах и не имеет юридической силы.

Еще более опасный вариант – похищение банковских данных. Пользователь вводит реквизиты карты якобы для оплаты "комиссии", после чего мошенники получают доступ к средствам. Такие поддельные документы не отображаются ни в государственных базах, ни в электронных сервисах, в частности Дії.

Их использование может привести даже к юридической ответственности. Специалисты советуют обращать внимание на ряд характерных признаков, которые помогут отличить подделку от официального ресурса:

отсутствие домена gov.ua в адресе сайта;

ошибки в написании названия или странные символы;

ограниченный или некорректный функционал;

обещания быстрого получения документов без процедур.

Любые "упрощенные" или "альтернативные" пути получения государственных услуг – это почти всегда сигнал опасности. Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит придерживаться базовых правил цифровой безопасности:

пользоваться только официальными сайтами государственных органов;

не передавать персональные или банковские данные сторонним ресурсам;

игнорировать подозрительные предложения в соцсетях и мессенджерах;

проверять информацию через официальные платформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут судить 12 фигурантов мошеннической схемы, которые с 2019 года обманывали украинцев. Им обещали 100-750 тыс. грн, но требовали для получения "выигрыша" оплатить 500-2000 грн в качестве комиссии или доставку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!