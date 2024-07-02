Могут ли забрать автомобиль на нужды ВСУ? Озвучены правила конфискации и важные нюансы

Новый закон о мобилизации в Украине регламентирует изъятие транспортных средств у физических лиц для нужд Вооруженных Сил при условии получения компенсации за авто и соблюдение определенных правил, однако юристы предупреждают о возможных злоупотреблениях и трудностях в судебных разбирательствах. Автомобили могут изыматься только у владельцев, имеющих несколько транспортных средств, и только пригодные для использования на фронте.

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Об этом OBOZ.UA рассказала юрист, руководитель юридической компании Дина Дрижакова. Она напомнила, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации и военном учете, регламентирующий военно-транспортную обязанность.

Закон содержит подробные условия и процедуры, при которых физические лица могут потерять свои автомобили для нужд ВСУ. Однако юристы предупреждают, что не все так просто и могут возникать определенные злоупотребления.

Основные условия изъятия транспортных средств

решение местных администраций;

Изъятие автомобилей, спецтехники и других транспортных средств с территориальными центрами комплектования (ТЦК), Службой безопасности Украины (СБУ) и разведкой на основании решений местных государственных администраций. Местная администрация определяет количество автомобилей, необходимых для ВСУ в соответствии с Мобилизационным планом. Изъятие большего количества транспортных средств незаконно. В районах боевых действий реквизиция транспортных средств производится по решению военного командования без согласования с вышеупомянутыми органами.

акт приема-передачи;

При изъятии транспортных средств составляется соответствующий акт приемки-передачи. Он содержит данные о владельце ТС, чрезвычайное обстоятельство, при котором производится изъятие ТС, стоимость ТС, дата подписания акта и т.п.

оценка рыночной стоимости;

Перед изъятием транспортного средства производится оценка его рыночной стоимости. Оригинал документа об оценке должен храниться у владельца транспортного средства. Если владелец не согласен с оценочной стоимостью, он может обратиться в суд.

компенсация;

Реквизиция транспортных средств для ВСУ происходит только на платной основе. Компенсация за отчужденные автомобили выплачивается после рассмотрения заявления собственника, к которому следует добавить акт о принудительном отчуждении имущества и заключение о его стоимости. Заявление принимается и рассматривается по месту реквизиции ТС военным комиссариатом в течение 10 рабочих дней или месяца, если требуется проверка фактов.

наличие нескольких транспортных средств;

У физического лица на нужды ВСУ можно изъять автомобиль только если во владении есть несколько транспортных средств. Если у гражданина есть только одно транспортное средство, его нельзя реквизировать.

пригодность к эксплуатации на фронте.

У физических лиц могут изъять только транспортные средства, которые пригодны для эксплуатации на фронте и в прифронтовых районах, а также с помощью которых можно возводить фортификационные сооружения. Это означает, что реквизировать седаны и хэтчбеки никто не будет. Пикапы и внедорожники могут изъять для нужд ВСУ.

Дина Дрижакова отмечает, что согласно статье 41 Конституции Украины принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только в виде исключения из мотивов общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. "По сути это не новость, но, конечно же , граждане не хотят просто так отдавать свои транспортные средства и возможны ли злоупотребления… а вот злоупотребления возможны", – отметила она.

Исключение из изъятия транспортных средств

Юрист отметила, что изъятию подлежат определенные категории транспортных средств. А именно:

легковые автомобили и микроавтобусы общего назначения;

общего назначения; мотоциклы, прицепы и полуприцепы;

и полуприцепы; специальная самоходная техника, кроме транспортных средств, используемых для:

кроме транспортных средств, используемых для: перевозка лиц с инвалидностью;

перевозка медицинских и ветеринарных работников;

перевозка грузов гуманитарной помощи;

перевозка продуктов питания, лекарств, медицинских изделий;

выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Решение об изъятии транспортного средства принимает соответствующий орган исполнительной власти или военного командования из мотивированного представления военного комиссариата. Владельцу изымаемого транспортного средства предоставляется не более 7 дней для его добровольного доставки в определенное место. В случае невыполнения требования о добровольной доставке транспортное средство может быть изъято принудительно путем эвакуации.

Закон о мобилизации не предусматривает изъятие единого транспортного средства, используемого собственником для личных нужд. Также не подлежат изъятию:

автобусы, которые используются перевозки пассажиров на регулярных маршрутах;

которые используются перевозки пассажиров на регулярных маршрутах; обучающие транспортные средства;

специальные транспортные средства, используемые службами инкассации;

специальные транспортные средства, используемые для перевозки органов власти и должностных лиц;

специальные транспортные средства дипломатических и консульских представительств иностранных государств и международных организаций.

Защита прав владельцев транспортных средств

По словам юристки, если вы считаете, что ваше транспортное средство было незаконно изъято, вы можете обратиться в суд с иском о признании незаконным и недействительным решения об изъятии транспортного средства и о его возвращении. Что касается возможных злоупотреблений, то оценочная стоимость автомобиля может быть занижена.

"В случае несогласия владельцу предлагается обратиться в суд. Это означает дополнительные расходы на судебный сбор, услуги адвоката и прохождение трех инстанций суда, что, вероятно, не в пользу граждан. И как мы все понимаем, что дела в суде могут рассматриваться достаточно долго" , – отмечает Дина.

Как сообщал OBOZ.UA, водителей в Украине будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и влечет арест сроком до 10 суток.

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