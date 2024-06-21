Украинских водителей ожидают новые штрафы: придется заплатить до 17 тыс. грн за нарушение

Водителей в Украине будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, созданной для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других воинских формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований, что также влечет арест сроком до 10 суток.

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Соответствующие штрафы предусматривает законопроект №6570-д, одобренный в первом чтении Верховной Радой 19 июня. Он идет вместе с основным законопроектом № 6569-д о Военной полиции, который также одобрен 19 июня за основу.

Согласно законопроекту, военные полицейские будут иметь широкие полномочия. В частности, это:

проверка документов у водителей;

остановка автомобилей и проведение их поверхностного осмотра;

и проведение их поверхностного осмотра; ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов в случае задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, или при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей.

Также военные полицейские должны останавливать армейские транспортные средства, если их водители нарушают правила дорожного движения, есть признаки технической неисправности транспортного средства или оно используется не по назначению или в противоправных целях.

Штрафы и санкции

За невыполнение законных требований работников Военной полиции предлагается штрафовать водителей на 17 000 грн. Военные полицейские также будут иметь право задерживать лиц в военной форме, не имеющих при себе документов, на сутки и передавать их уполномоченным органам.

В частности, проектом 6570 в Кодекс Украины об административных правонарушениях вводится новая статья 188-58 "Невыполнение законных требований должностных лиц Военной полиции". Она предусматривает следующие санкции:

непредоставление информации Военной полиции по запросу ее должностных лиц, предоставление информации заведомо недостоверной или не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, уведомление третьих лиц о сборе информации – штраф от 4 250 грн до 6 800 грн;

невыполнение или несвоевременное выполнение требований должностных лиц Военной полиции по устранению причин и условий, способствовавших нарушению законодательных актов – штраф от 6 800 грн до 10 200 грн или арест с содержанием на гауптвахте сроком до 10 суток;

Военной полиции по устранению причин и условий, способствовавших нарушению законодательных актов – или арест с содержанием на гауптвахте невыполнение или несвоевременное выполнение требований должностных лиц Военной полиции по устранению нарушения требований законодательных актов – штраф от 10 200 до 17 000 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 10 до 15 суток.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Йонушаса, полномочия военных полицейских будут распространяться только на военнослужащих ВСУ и резервистов, находящихся на сборах. Однако, как отмечено в законопроекте, военные полицейские при проведении оперативных действий смогут останавливать автомобили, проверять документы у водителей, проводить поверхностный осмотр транспортных средств, а также ограничивать и/или запрещать движение транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, водители, пересекающие двойную сплошную линию в Украине, могут быть оштрафованы на 340 гривен, а в случае создания аварийной ситуации – на 1445 гривен или лишены прав сроком до одного года. Исключения из правил предполагают отсутствие видимости разметки, необходимость избегания аварии, отсутствие альтернативных путей или выполнение экстренных задач специальными службами.

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