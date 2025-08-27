Как оформить завещание за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий

Даже находясь за границей граждане Украины не теряют права на совершение нотариальных действий, в частности – на составление завещания. Как и в нашем государстве, за рубежом оформляют в соответствии с законом завещания нотариусы. Но составить и официально оформить свою последнюю волю можно, обратившись в консульские учреждения Украины.

Украинские дипучреждения имеют соответствующие полномочия, пояснили в Минюсте. Первая и 38 статьи Закона Украины "О нотариате" возлагают совершение нотариальных действий за рубежом на консульские и дипломатические представительства Украины.

Как это работает

Все завещания, в том числе те, которые изменяют или отменяют в установленном законодательством порядке ранее удостоверенные завещания, дубликаты завещаний, а также заявления об отмене завещаний, подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре через Министерство иностранных дел Украины.

В нашей стране сведения об удостоверенных консульскими учреждениями Украины завещаниях, изменениях к ним, отмене таких завещаний вносят в Наследственный реестр именно МИД. Это осуществляется путем подачи в "Национальные информационные системы" заявлений в электронной форме с использованием системы электронного взаимодействия органов исполнительной власти по установленной форме.

Также заявления о государственной регистрации завещаний удостоверенных консульскими учреждениями Украины, изменения к ним, отмена завещаний могут быть поданы регистратору – то есть, государственной нотариальной конторе, государственному нотариальному архиву или частному нотариусу – непосредственно завещателем.

При подаче указанных заявлений по установленной форме, завещатель предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Удостоверение завещаний иностранными нотариусами

Если граждане Украины, которые находятся за границей, обратились за удостоверением завещания к иностранным нотариусам, завещания будут удостоверяться в соответствии с требованиями, установленными законодательством этой страны. В Украине это урегулировано статьей 72 Закона Украины "О международном частном праве".

Завещание или акт его отмены не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя соответствует требованиям права места составления завещания или права гражданства, или права обычного места пребывания наследодателя в момент составления акта или в момент смерти, а также права государства, в котором находится недвижимое имущество.

Также нашим законодательством предусмотрено, что по желанию завещателя его завещания, даже если они удостоверены, составлены и/или приняты на хранение и зарегистрированы в иностранных государствах, могут быть зарегистрированы в Наследственном реестре в Украине.

