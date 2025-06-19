Дети получат деньги, но есть нюанс: миллиардер Павел Дуров рассекретил свое завещание и удивил количеством наследников

Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл содержание своего завещания и сообщил подробности о будущем своего многомиллиардного состояния. Это решение, по словам миллиардера, продиктовано высокими рисками, связанными с его работой, ведь "защита свобод приносит много врагов, в том числе среди могущественных государств".

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В интервью французскому изданию Le Point он впервые официально подтвердил, что уже составил завещание, в котором определена не только судьба компании, но и порядок наследования для многочисленных детей, часть из которых рождена через донорство спермы.

Главным "нюансом" завещания Дурова является то, что его дети смогут получить доступ к состоянию не ранее чем через 30 лет с сегодняшнего дня. "Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, строили себя сами, учились доверять себе, чтобы могли творить, а не зависели от банковского счета", – объяснил свое решение Дуров.

Еще одной неожиданностью стало количество детей, которых Павел Дуров официально признает. По его словам, у него шесть "официально признанных" детей от трех разных женщин, а также более 100 детей, рожденных в результате донорства спермы. Дуров подчеркнул, что не делает разницы между ними: "Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти".

Среди известных детей Дурова – дочь Алина (2009 г.р.) и сын Михаил (2010 г.р.) от бывшей жены Дарьи Бондаренко. Также есть трое детей от Ирины Болгар, которые проживают в Швейцарии: Лея (2013 г.р.), Даниэль (2016 г.р.) и Давид (2017 г.р.), которые носят фамилию Дурова, и миллиардер указан как отец в их документах. О шестом, "тайном" ребенке, данные отсутствуют. Возможно, это недавно родившийся сын, которого Дуров пока не смог увидеть из-за запрета на выезд из Франции.

Кроме защиты своих детей, Дуров стремится обеспечить стабильность и независимость созданной им компании. В случае "исчезновения" бизнесмена, управление Telegram возьмет на себя некоммерческий фонд. Дуров, который остается единственным акционером Telegram и владеет 100% компании, убежден, что это "единственный способ гарантировать полную независимость", чтобы платформа "продолжала существовать независимо, уважая конфиденциальность и свободу слова".

Решение составить завещание в 40 лет связано с текущим положением Павла Дурова. В августе 2024 года он был задержан в аэропорту Парижа по уголовному делу. Позже ему предъявили обвинения, в частности, в отказе предоставить информацию на запросы уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и детской порнографии, а также в отмывании денег. С сентября Дурова отпустили под залог, но он находится под следствием, и ему запрещено выезжать из Франции без разрешения правоохранительных органов. Этот запрет уже привел к тому, что Дуров пропускает первые месяцы жизни своего новорожденного сына и не смог поехать в США и Осло.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Дуров впервые вышел в свет со своей девушкой. Пара посетила благотворительный гала-вечер amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского фестиваля.

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