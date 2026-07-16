Два министра вместо одного: что теперь будет с Минэкономики и кто возглавил разделенные ведомства

В Украине официально расформировали объединенное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которым ранее руководил Алексей Соболев. Вместо этой крупной структуры создали два отдельных ведомства – Министерство аграрной политики Украины, которое возглавил Тарас Высоцкий, и Министерство экономики и экологии Украины под руководством Александра Кравченко.

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Соответствующее кадровое решение предусмотрено постановлением №15415 Кабинета министров Украины, которое было рассмотрено на пленарном заседании 16 июля и поддержано голосами 264 народных депутатов ( именное голосование – по ссылке). По фракциям и депутатским группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 193;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 1;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 17;

"За будущее" – 14;

"Голос" – 2;

"Восстановление Украины" – 14.

До этого Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства возглавлял Алексей Соболев. На посту министра он проработал около года, его назначение состоялось после масштабной перестановки в правительстве, проведенной в 2025 году. Нынешняя реорганизация фактически восстанавливает отдельное Министерство аграрной политики и предусматривает новое распределение полномочий между правительственными ведомствами.

В частности, согласно информации с брифинга Президента Украины Владимира Зеленского, он предложит Соболеву возглавить экономическое направление в Офисе Президента. "Вчера я обсуждал этот вопрос с главой своего Офиса Кириллом Будановым. У нас была вакансия, мы хотим предложить (…) Соболеву должность заместителя (руководителя ОП – ред.) по экономике в Офисе Президента Украины", – заявил Президент.

Что известно об Александре Кравченко

На должность министра экономики и экологии рассматривается кандидатура Александра Кравченко. В последние годы он работал управляющим партнером украинского офиса международной консалтинговой компании McKinsey & Company, а также входит в Совет директоров Киевской школы экономики (KSE). До этого работал в международной компании Wienerberger AG, где занимал должность финансового директора и члена правления.

Помимо профессиональной деятельности, Кравченко активно поддерживает развитие украинского экономического образования. С 2019 года он входит в Совет директоров Киевской школы экономики (KSE), где возглавляет бюджетно-финансовый комитет.

Кравченко получил экономическое образование в Киевском национальном экономическом университете, а также степень MBA в London Business School. В профессиональной деятельности специализировался на вопросах экономического развития, энергетики, промышленности и корпоративного управления.

В публичном пространстве Кравченко известен прежде всего как специалист по корпоративному управлению, резонансных публичных скандалов с его участием не зафиксировано.

Что известно о Тарасе Высоцком

Министерство аграрной политики, восстановленное в качестве отдельного ведомства, возглавил Тарас Высоцкий. Он имеет многолетний опыт работы как в государственном секторе, так и в аграрном бизнесе.

С 2019 года он работал первым заместителем министра аграрной политики, а после реорганизации правительства занимал должность заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, отвечая за аграрное направление. До поступления на государственную службу был генеральным директором ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), которая представляет интересы аграрных предприятий.

Получил высшее образование в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, а также учился в Берлинском университете имени Гумбольдта. В августе 2023 года НАБУ и САП сообщили Тарасу Высоцкому о подозрении по делу о закупке продуктов питания для прифронтовых территорий в 2022 году по завышенным ценам.

Сам Высоцкий отрицает обвинения. В 2026 году обвинительный акт был передан в Высший антикоррупционный суд, где продолжается рассмотрение дела. Осудительного приговора суда пока нет, поэтому в соответствии с Конституцией Украины он считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Во время голосования решение поддержали 289 народных депутатов.

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