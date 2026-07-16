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Два министра вместо одного: что теперь будет с Минэкономики и кто возглавил разделенные ведомства

Дарина Герцева
Mакроэкономика
4 минуты
573
Иллюстрация - зал пленарных заседаний Рады
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В Украине официально расформировали объединенное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которым ранее руководил Алексей Соболев. Вместо этой крупной структуры создали два отдельных ведомства – Министерство аграрной политики Украины, которое возглавил Тарас Высоцкий, и Министерство экономики и экологии Украины под руководством Александра Кравченко.

Соответствующее кадровое решение предусмотрено постановлением №15415 Кабинета министров Украины, которое было рассмотрено на пленарном заседании 16 июля и поддержано голосами 264 народных депутатов ( именное голосование – по ссылке). По фракциям и депутатским группам голоса распределились следующим образом:

Депутаты проголосовали за новое правительство
  • "Слуга народа" – 193;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батькивщина" – 1;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 16;
  • "Доверие" – 17;
  • "За будущее" – 14;
  • "Голос" – 2;
  • "Восстановление Украины" – 14.
Как распределились голоса по фракциям

До этого Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства возглавлял Алексей Соболев. На посту министра он проработал около года, его назначение состоялось после масштабной перестановки в правительстве, проведенной в 2025 году. Нынешняя реорганизация фактически восстанавливает отдельное Министерство аграрной политики и предусматривает новое распределение полномочий между правительственными ведомствами.

В частности, согласно информации с брифинга Президента Украины Владимира Зеленского, он предложит Соболеву возглавить экономическое направление в Офисе Президента. "Вчера я обсуждал этот вопрос с главой своего Офиса Кириллом Будановым. У нас была вакансия, мы хотим предложить (…) Соболеву должность заместителя (руководителя ОП – ред.) по экономике в Офисе Президента Украины", – заявил Президент.

Что известно об Александре Кравченко

На должность министра экономики и экологии рассматривается кандидатура Александра Кравченко. В последние годы он работал управляющим партнером украинского офиса международной консалтинговой компании McKinsey & Company, а также входит в Совет директоров Киевской школы экономики (KSE). До этого работал в международной компании Wienerberger AG, где занимал должность финансового директора и члена правления.

Что известно об Александре Кравченко

Помимо профессиональной деятельности, Кравченко активно поддерживает развитие украинского экономического образования. С 2019 года он входит в Совет директоров Киевской школы экономики (KSE), где возглавляет бюджетно-финансовый комитет.

Кравченко получил экономическое образование в Киевском национальном экономическом университете, а также степень MBA в London Business School. В профессиональной деятельности специализировался на вопросах экономического развития, энергетики, промышленности и корпоративного управления.

Кто стал новым министром экономики

В публичном пространстве Кравченко известен прежде всего как специалист по корпоративному управлению, резонансных публичных скандалов с его участием не зафиксировано.

Что известно о Тарасе Высоцком

Министерство аграрной политики, восстановленное в качестве отдельного ведомства, возглавил Тарас Высоцкий. Он имеет многолетний опыт работы как в государственном секторе, так и в аграрном бизнесе.

Назначение нового министра Минагро

С 2019 года он работал первым заместителем министра аграрной политики, а после реорганизации правительства занимал должность заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, отвечая за аграрное направление. До поступления на государственную службу был генеральным директором ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), которая представляет интересы аграрных предприятий.

Кто возглавит Минагро

Получил высшее образование в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, а также учился в Берлинском университете имени Гумбольдта. В августе 2023 года НАБУ и САП сообщили Тарасу Высоцкому о подозрении по делу о закупке продуктов питания для прифронтовых территорий в 2022 году по завышенным ценам.

Сам Высоцкий отрицает обвинения. В 2026 году обвинительный акт был передан в Высший антикоррупционный суд, где продолжается рассмотрение дела. Осудительного приговора суда пока нет, поэтому в соответствии с Конституцией Украины он считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Во время голосования решение поддержали 289 народных депутатов.

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