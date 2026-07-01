ЕС предлагают платить украинцам от 10 тыс. евро за возвращение: омбудсмен призвал изменить политику в отношении беженцев

Европейский Союз должен разработать финансовую программу поддержки для украинских беженцев, получивших временную защиту, выделяя им средства на приобретение жилья в Украине. К возвращению домой граждан стимулировала бы сумма не менее 10–12 тысяч евро.

Видео дня

Об этом во время пресс-конференции заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его мнению, главным препятствием для возвращения людей является полная неопределенность с жильем и работой, а также отсутствие действенных государственных программ поддержки в Украине.

"Если ты всё потерял на временно оккупированной территории и не знаешь, где будешь жить, где будешь работать, – ты не вернёшься в Украину. В Европе безопаснее, чем в Украине – давайте откровенно об этом говорить. Там есть хоть какая-то временная поддержка", – отмечает омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что беженцы сами признаются, что готовы возвращаться, но даже не ради бесплатного жилья, а при наличии адекватного кредитования. Граждане согласны самостоятельно покупать жилье и постепенно выплачивать средства, если государство предложит долгосрочные льготные программы (например, под 3% в гривне).

Провал внутренней политики в отношении ВПЛ

Помимо внешних факторов, уполномоченный по правам человека раскритиковал текущие действия Кабинета министров в отношении переселенцев. Он открыто констатировал, что государственная политика по защите прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине на данный момент провалена.

"Почему я публично заявил, что государственная политика правительства в отношении защиты прав ВПЛ провалена. У нас даже нет определения в национальном законодательстве "пострадавший" или "пострадавшая" от российской агрессии", — говорит Лубинец.

По мнению омбудсмена, без урегулирования законодательной базы и создания реальных финансовых инструментов для обеспечения людей жильем решить проблему возвращения граждан и интеграции переселенцев не удастся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы, легально проживающие в Польше и имеющие статус PESEL UKR, могут оформить несколько видов государственной помощи. Речь идет о ежемесячных выплатах на детей, единовременной помощи перед началом учебного года, компенсации за ясли, семейной помощи для малообеспеченных, выплатах в случае безработицы и социальной поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!