В ЕС определили судьбу беженцев из Украины после 2027 года: кому откажут в защите

Страны Европейского Союза (ЕС) продлят срок действия статуса временной защиты для просителей убежища из Украины ещё на один год. Таким образом, он будет предоставляться до 4 марта 2028 года, при этом из механизма исключены беженцы, выехавшие из Украины нелегально или уклоняющиеся от мобилизации. Последнее положение будет касаться только новых просителей убежища и не затронет тех, кто уже находится под защитой.

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Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение 15 июля приняли послы стран-членов Евросоюза. Официально об этом решении Совет ЕС объявит в ближайшие недели. Оно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Начиная с 2027 года, чтобы получить статус временной защиты, новые заявители должны будут документально доказать, что они не нарушили украинское законодательство о воинской обязанности. Как пояснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган, чья страна в настоящее время председательствует в Евросоюзе, он подчеркнул, что принятое решение "учитывает законные потребности Украины".

"Мы решили продлить срок действия статуса временной защиты, который мы предоставляем тем, кто спасается от войны, еще на один год – до марта 2028 года. Это обеспечивает стабильность для тех, кто нашел убежище в ЕС. Сигнал ясен: мы и впредь поддерживаем Украину. И в рамках нашей поддержки мы также хотим обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал он.

Что изменится для беженцев

Отныне временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свой воинский долг в Украине. При оформлении статуса украинцам нужно будет документально подтвердить, что они выехали из Украины законно. Для этого нужно будет предъявить:

заграничный паспорт с официальным штампом украинских пограничников о пересечении границы;

украинских пограничников о пересечении границы; или бумажный или электронный документ (например, из "Резерв+"), подтверждающий законное освобождение от службы или отсрочку.

Важно знать: новые требования применяются исключительно к новым заявителям. То есть украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят ее автоматически без необходимости дополнительных проверок.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Европейский Союз должен разработать финансовую программу поддержки для украинских беженцев с временной защитой, выделяя им средства на приобретение жилья в Украине. Возвращение украинцев домой, по мнению Лубинеца, стимулировала бы сумма не менее 10–12 тысяч евро.

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