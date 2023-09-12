ЕС откажется от санкций против трех российских бизнесменов: в Reuters назвали имена

В Евросоюзе намерены прекратить действие санкций против троих россиян – бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина. Эти ограничения были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Там отметили: ожидается, что это произойдет уже на текущей неделе – "15 сентября срок действия нынешних карательных мер истечет".

Впрочем, подчеркивается, согласие на прекращения действия санкций против Березкина, Ахмедова и Шульгина должны дать все 27 стран-членов ЕС. Все ли они готовы это сделать – не уточняется.

А вот против российского военачальника Георгия Шуваева, отмечается, санкции точно действовать больше не будут. "Он скончался в прошлом году", – объяснили аналитики.

Суд ЕС разрешил отменить санкции против Шульгина

Причины, по которым ЕС может прекратить действие санкций против Березкина, Ахмедова и Шульгина аналитики Reuters не называют. Однако ранее суд Евросоюза уже удовлетворил иск от Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков ЕС. Фактически, таким образом разрешил отменить санкции против Шульгина.

"Как объяснили в пресс-службе суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков. В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки – учитывая слабость аргументов против него", – рассказали в "Радио Свобода".

Российские олигархи проиграли суд о снятии санкций

Впрочем, говорить о зарождающейся тенденции отмены санкций против россиян пока рано. Хотя бы потому, что тот же суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски 2 российских миллиардеров, требовавших снять санкции с них.

Так, суд не стал рассматривать обращение экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (состояние оценивается в 1,7 млрд долларов). А также его жены Галины и сына Александра.

"Хотя Пумпянский не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он причастен к секторам экономики, что является существенным источником дохода для правительства Российской Федерации", – говорится в решении суда. В связи с этим, отмечается там, включение Пумпянского и его родственников в список санкций обоснованно.

Отклонил суд и иски близкого к президенту РФ Путину миллиардера Геннадия Тимченко (18,5 млрд долларов) и его супруги Елены. Кроме снятия ограничений, он также требовал выплатить ему компенсацию 1 млн евро.

Таким образом, активы и Пумпянского, и Тимченко в ЕС останутся замороженными. Впрочем, ожидается, что оба подадут апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, ЕС запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!