Впервые с начала войны: суд ЕС разрешил отменить санкции против российского бизнесмена

Суд Евросоюза удовлетворил иск от российского бизнесмена Александра Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков ЕС, которые будут обнародованы в сентябре. Фактически, суд таким образом разрешил отменить санкции против Шульгина. Такое решение было принято впервые.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода". Там напомнили:

Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group – ведущей в России платформой в сфере электронной коммерции, которая обеспечивает значительные доходы российскому правительству;

в апреле 2022 года – после введения санкций Евросоюзом и Австралией – он покинул пост гендиректора компании.

"Как объяснили в пресс-службе суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков. В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки – учитывая слабость аргументов против него", – говорится в сообщении.

В настоящее время суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси. В них они оспаривают решение о санкциях.

Три российских олигарха проиграли суд о снятии санкций

Впрочем, говорить о зарождающейся тенденции отмены санкций против россиян пока рано. Хотя бы потому, что тот же суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски 2 российских миллиардеров, требовавших снять санкции с них.

Так, суд не стал рассматривать обращение экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (состояние оценивается в 1,7 млрд долларов). А также его жены Галины и сына Александра.

"Хотя Пумпянский не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он причастен к секторам экономики, что является существенным источником дохода для правительства Российской Федерации", – говорится в решении суда. В связи с этим, отмечается там, включение Пумпянского и его родственников в список санкций обоснованно.

Отклонил суд и иски близкого к президенту РФ Путину миллиардера Геннадия Тимченко (18,5 млрд долларов) и его супруги Елены. Кроме снятия ограничений, он также требовал выплатить ему компенсацию 1 млн евро.

Таким образом, активы и Пумпянского, и Тимченко в ЕС останутся замороженными. Впрочем, ожидается, что оба подадут апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, под санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится и старшая дочь Путина Мария Воронцова. Что не мешает ей публиковаться в качестве автора статей по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!